День рождения Натальи Ионовой, фотографии подросших детей Игоря Николаева и Владимира Преснякова, а также много других картинок — в сегодняшнем дайджесте

Наталья Ионова весело отметила 31-летие в Сочи. Катя Лель поздравила маму: «Нашу самую родную и любимую, нежную и драгоценную, самую лучшую мамочку на свете поздравляем с Днем рождения!!!! От всего сердца желаем тебе долгих и счастливых лет жизни, Божьего благословения во всём!!! Любим тебя всей душой и благодарим что мы есть на этом свете!!!»

Владимир Пресняков поделился уютной семейной фотографией. Юлия Проскурякова показала подросшую дочь: «Подруга приехала и Вероника Николаева счастлива». Дочка Лены Темниковой тоже завела себе друга. Дети Елены Перминовой подражают родителям:

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)Июн 8 2017 в 10:52 PDT

Курбан Омаров похвастался талантами жены: «Вот так вот пацаны. Называется отдал жену на бокс». Любовь Успенская поделилась радостью: «Наконец-то у меня в саду расцвела моя любимая сирень, которую я посадила своими руками!».

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov)Июн 8 2017 в 8:53 PDT

Лена Летучая приоткрыла дверь в святая святых — гардеробную.

Анфиса Чехова сфотографировалась со своим двойником: «Найди 10-ть отличий. Это Лена, играет двойника моей героини. Как думаете, мы похожи?»

Катя Гордон похвасталась фигурой: «Ну что же... к морю готова)) ребра найдены, детокс пройден, про здоровое питание и что я ела чуть позже... причем началась какая-то пора абсолютной чистоты... физически не могу терпеть ничего искусственного…». Тина Канделаки рассказала, что занятия спортом приносят ей счастье. Муж Анны Хилькевич гордится фигурой жены.

Ирина Дубцова прокатилась на самокате:

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)Июн 8 2017 в 3:09 PDT

Алена Водонаева показала выступление сына на выпускном:

Креветки наши Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июн 8 2017 в 4:13 PDT

Фото: instagram.com