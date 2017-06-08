Сын Владимира Преснякова выбрал даму сердца, Катя Лель похвасталась мужем и дочкой, самокритичный Иосиф Пригожин и прекрасная Валерия решили подарить детям сказку. Все это и многое другое — в нашем дайджесте.

Вчера в блоге Алены Свиридовой появилась редкая фотография с сыном — певица встретилась с ним в Париже. Наталья Водянова и ее сын провели время на благотворительном пикнике. Ольга Орлова развлекается с Владом Лисовцом в Москве: «Мой любимый @vladislavlisovets ! Ты сделал мой день прекрасным))))».

Катя Лель похвасталась мужем и дочкой: «С радостью на теннис, мои спортсмены».

Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777)Июн 7 2017 в 11:56 PDT

Алексей Панин поделился видео с прогулки:

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018)Июн 7 2017 в 10:09 PDT

Владимир Пресняков рассказал о сердечной привязанности сына: «Тёмка влюбился!!!».

Анастасия Стоцкая поздравила дочку с маленьким праздником и поделилась фотографией, сделанной буквально накануне родов: «Сегодня нашей Верочке ровно 1 месяц. Так быстро летит время!».

Тина Канделаки похвасталась спортивной формой. Анна Шульгина продемонстрировала стройную фигуру в облегающем платье. Самокритичный Иосиф Пригожин и прекрасная Валерия решили подарить детям сказку, став Шреком и принцессой.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Июн 7 2017 в 10:11 PDT

Анастасия Волочкова пережила стресс: потерялся ее любимый котик. К счастью, днем он вернулся — чумазый и довольный.

Светлана Лобода намекнула на то, что отправилась отдыхать не одна: «мир делится на реальность и иллюзии; любовь-это иллюзия ,для многих; но не для нас».

А всем тем девушкам, кто еще свободен, Алексей Воробьев рассказал, как выйти замуж за пять минут:

Публикация от Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow)Июн 7 2017 в 5:30 PDT

Фото: instagram.com