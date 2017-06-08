Вчера в блоге Алены Свиридовой появилась редкая фотография с сыном — певица встретилась с ним в Париже. Наталья Водянова и ее сын провели время на благотворительном пикнике. Ольга Орлова развлекается с Владом Лисовцом в Москве: «Мой любимый @vladislavlisovets ! Ты сделал мой день прекрасным))))».
Катя Лель похвасталась мужем и дочкой: «С радостью на теннис, мои спортсмены».
Алексей Панин поделился видео с прогулки:
Владимир Пресняков рассказал о сердечной привязанности сына: «Тёмка влюбился!!!».
Анастасия Стоцкая поздравила дочку с маленьким праздником и поделилась фотографией, сделанной буквально накануне родов: «Сегодня нашей Верочке ровно 1 месяц. Так быстро летит время!».
Тина Канделаки похвасталась спортивной формой. Анна Шульгина продемонстрировала стройную фигуру в облегающем платье. Самокритичный Иосиф Пригожин и прекрасная Валерия решили подарить детям сказку, став Шреком и принцессой.
Анастасия Волочкова пережила стресс: потерялся ее любимый котик. К счастью, днем он вернулся — чумазый и довольный.
Светлана Лобода намекнула на то, что отправилась отдыхать не одна: «мир делится на реальность и иллюзии; любовь-это иллюзия ,для многих; но не для нас».
А всем тем девушкам, кто еще свободен, Алексей Воробьев рассказал, как выйти замуж за пять минут:
Фото: instagram.com