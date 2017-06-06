Яна Рудковская поблагодарила всех за поддержку: в ходе благотворительного аукциона, одним из самых интересных лотов было приглашение на ее венчание, уже собрано 129 тысяч долларов или 7,5 миллионов рублей». Ольга Бузова отпраздновала премьеру своей новой песни. Анна Шульгина показала фото в банном халете и в украшениях. Синди Кроуфорд — тоже показала бекстейдж съемки.
Виктория Лопырева верит в чудо: «Когда погода - суицид, мне один путь - в любимый фитнес. А вдруг лето все-таки наступит?». Мария Порошина уехала на Камчатку.
Инна Маликова поздравила с днем рождения Алену Ахмадуллину, Любовь Толкалина — дочь, а Леонид Агутин — младшенького «Преснячка». Тутта Ларчен посвятила нежные слова мужу: «Вы когда-нибудь встречали идеального мужчину? Я да! И у него сегодня день рождения! Он не только талантливый человек, прекрасный муж и замечательный отец, у него ещё и мягкие, шелковистые волосы)) Какое счастье, что ты достался именно мне».
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Футбол.Мы играли в эту прекрасную игру до концертов,после...а работали по-три-четыре в день!Год плюс-минус 1983. Слава всем ВИА Советского времени,подаривших нам классных музыкантов! А в футбол мы играли с "местными",всегда до крови...до первой крови. Ну,и о каком ВИА идет речь! #самопознание #buinov #буйнов #рокнролл #попмузыка #шансон #блюз #веселыеребята #виа #футбол #спорт #ностальгия #любовь #музыканты #песня #музыка #красавы #мужики #пацаны #мяч #ЧБ #ссср #родина #
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