Сегодня Анфиса Чехова закатила большой праздник в честь дня рождения Солика. Его поздравили Екатерина Волкова, Катя Гордон и другие звезды и их дети. Молодая мама Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой. Лена Темникова показала нежное фото с мамой.
Дима Билан зажег на корпоративе в образе коня. Анастасия Заворотнюк примерила образ горниста. Игорь Верник встретился с двойником Владимира Путина. А Алла Довлатова рассказала забавную историю про ГАИ:
Добрый день, друзья! Хоть я и опоздала сегодня везде и не попала на съёмку на НТВ, все-таки я верю, что день у меня добрый! Встала в пробку. Стою, стою... вдруг едет кортеж машин с мигалками и к ним из пробки прицепляются самые отчаянные вот и я к ним прицепилась. Еду и радуюсь! И вдруг меня цап-царап! Останавливает инспектор ГИБДД, а к нему подъезжает машина с и оттуда злой дяденька (из ФСО) кричит, чтоб меня жестоко наказали и ему доложили обязательно Оказывается я прицепилась к шведскому Королю Боже мой! И зачем он мне сдался! Ему же сто лет в обед! Вот сижу уже три часа, что меня оформляют и думаю, неужели я пролетарий? Никогда и не думала. А выходит, что я теперь настоящий Пролетарий, раз я пострадала от Монархии! @alla_dovlatova @sofistrokatto #пролетариивсехстрансоединяйтесь #корольшвеции #королевскийкортеж #королькарлгустав
Ольга Орлова показала «красивую жизнь» своей сбачки: «Дина и ее новая жизнь))) Вот это уровень! P. S. Просьба зоозащитников не беспокоиться, ни одной собаке в моей семье не разрешено есть со стола! Для них покупается собачий корм».
Максим Галкин шутит: «Пошли с Марусей погреться на солнышке... Чуть не получили солнечный удар».
Ксения Собчак продолжает делиться фотографиями из Бутана. Наташа Королева с командой улетела в Германию — и, кажется, вовремя: Анастасия Волочкова в ночи запечатлела снег в июне:
Впрочем, утром шел град — его запечатлела Анна Шульгина, пока ее родители завтракали в Штатах.
Фото: instagram.com