Странное фото Димы Билана, шикарная жизнь собачки Ольги Орловой, град и снег в июне — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Сегодня Анфиса Чехова закатила большой праздник в честь дня рождения Солика. Его поздравили Екатерина Волкова, Катя Гордон и другие звезды и их дети. Молодая мама Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой. Лена Темникова показала нежное фото с мамой.

Дима Билан зажег на корпоративе в образе коня. Анастасия Заворотнюк примерила образ горниста. Игорь Верник встретился с двойником Владимира Путина. А Алла Довлатова рассказала забавную историю про ГАИ:

Ольга Орлова показала «красивую жизнь» своей сбачки: «Дина и ее новая жизнь))) Вот это уровень! P. S. Просьба зоозащитников не беспокоиться, ни одной собаке в моей семье не разрешено есть со стола! Для них покупается собачий корм».

Максим Галкин шутит: «Пошли с Марусей погреться на солнышке... Чуть не получили солнечный удар».

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июн 2 2017 в 12:04 PDT

Ксения Собчак продолжает делиться фотографиями из Бутана. Наташа Королева с командой улетела в Германию — и, кажется, вовремя: Анастасия Волочкова в ночи запечатлела снег в июне:

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Июн 2 2017 в 3:06 PDT

Впрочем, утром шел град — его запечатлела Анна Шульгина, пока ее родители завтракали в Штатах.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Июн 2 2017 в 4:01 PDT

Фото: instagram.com