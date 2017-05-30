Иосиф Пригожин гордится дочерью: «Школьники в нашей семье закончились. На фото с моей младшей доченькой. Послезавтра выпускной #graduation #geneva следующий шаг университет, в который она уже поступила. #лизапригожина #выпускной2017 #lausanne #swiss». Его супруга Валерия поделилась снимком с прогулки: «Решили прокатиться на городском транспорте по маршруту Эвьян-(Франция) — Лозанна (Швейцария). 35 мин - и ты на другой стороне Женевского озера. В жару такой вид транспорта особенно приятен».
Ольга Кабо отправилась на поезде в Воронеж, Ксения Собчак — в Бутан. Ксения Бородина отправила дочь в лагерь: «Мура моя)))) в лагерь поехала, мама отпустила на неделю, чемодан собрали как на год». Юлия Барановская гордится успехами своей девочки: «Янка закончила второй класс с одними пятерками, позвонила из школы и очень тихо прошептала мне в трубку "мамочка, я отличница"».
Анна Седокова в очередной раз показала свои прелести. Филипп Киркоров рассказал, на что потратил деньги, выигранные в передаче «Секрет на миллион».
Анна Семенович попросила поддержать ее:
Катя Лель рассказала о первом опыте приготовления еды:
Игорь Николаев потешается над своим возрастом: «Фото в стиле и интерьере 80-х! Да мы и сами из 80-х! Современники шкафа! И это классно! В гармонии!».
Екатерина Андреева рассказала, как можно помочь братьям нашим меньшим:
4 июня в воскресенье состоится очень важное в их жизни событие!Собаки и кошки из приютов «Юна-РусДог Фест» уже готовятся ! Шкурки начищают,зубки полируют,ушки промывают.Маленькие сердечки бьются чаще или наоборот-замерли в ожидании. На выставке ждут своих хозяев 35 собак и 40 кошек Все животные привиты и здоровы! Фестиваль состоится в Ангаре Винзавода (Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр.6). Время проведения фестиваля: 12.00 – 18.00. Также на фестивале будет организован пункт сбора помощи, где вы сможете передать животным приютов корма, пеленки, лежанки и игрушки. Приходите хорошо провести время, познакомиться с животными и возможно, выбрать себе лучшего ,пушистого друга Если у нас в городе все бездомные собаки найдут хозяев-мы люди,а если нет-мы -такое....От меня там будет розыгрыш прекрасных призов #dog #dogs #doggy #doge #dogslife #dogsitting #dogs_of_instagram #animal #animals #animallovers #animallover #followme #like4like #likeforlike #работа #команда #ялюблюсвоюработу #первыйканал #люблюсвоюработу #studio #news #anchor #first #show #media #star #new #love #backstage #rusdog
Фото: instagram.com