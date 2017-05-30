Иосиф Пригожин показал фото с взрослой дочерью, Катя Лель рассказала кулинарнуб историю из детства, Юляи Барановская гордится дочкой — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Иосиф Пригожин гордится дочерью: «Школьники в нашей семье закончились. На фото с моей младшей доченькой. Послезавтра выпускной #graduation #geneva следующий шаг университет, в который она уже поступила. #лизапригожина #выпускной2017 #lausanne #swiss». Его супруга Валерия поделилась снимком с прогулки: «Решили прокатиться на городском транспорте по маршруту Эвьян-(Франция) — Лозанна (Швейцария). 35 мин - и ты на другой стороне Женевского озера. В жару такой вид транспорта особенно приятен».

Ольга Кабо отправилась на поезде в Воронеж, Ксения Собчак — в Бутан. Ксения Бородина отправила дочь в лагерь: «Мура моя)))) в лагерь поехала, мама отпустила на неделю, чемодан собрали как на год». Юлия Барановская гордится успехами своей девочки: «Янка закончила второй класс с одними пятерками, позвонила из школы и очень тихо прошептала мне в трубку "мамочка, я отличница"».

Анна Седокова в очередной раз показала свои прелести. Филипп Киркоров рассказал, на что потратил деньги, выигранные в передаче «Секрет на миллион».

Анна Семенович попросила поддержать ее:

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Май 29 2017 в 5:27 PDT

Катя Лель рассказала о первом опыте приготовления еды:

Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777)Май 29 2017 в 9:25 PDT

Игорь Николаев потешается над своим возрастом: «Фото в стиле и интерьере 80-х! Да мы и сами из 80-х! Современники шкафа! И это классно! В гармонии!».

Екатерина Андреева рассказала, как можно помочь братьям нашим меньшим:

Фото: instagram.com