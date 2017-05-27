«Подготовка к лету продолжается», — бодро намекнула сегодня Нюша под фото, на котором она стоит со штангой в весьма эротичной позе. Несмотря на прохладную погоду, звезда не намерена останавливаться, ведь впереди свадьба.
Юлия Началова и Ксения Собчак показали свои татуировки. И если у последней («Моя синица летит в небо!!!») она временная, то первая решилась на настоящую.
Катя Гордон порадовала сестру: «Я конечно настоящий мужик! Принц! Шарики, пионы и шампусик в день рождения сестрички организованы».
Катя Лель в восторге от Калининграда, куда она добиралась с приключениями и чуть не опоздала на концерт.
Анжелика Варум показала старинное фото своих родителей: «1969 год. Мои родители молодые и счастливые. Спасибо вам за это увлекательное путешествие, за жизненную философию, за унаследованную судьбу музыканта и кочевника. Желаю вам покоя и радости за меня и на этом свете, и на том... Люблю вас!»
Саша Плющенко похвастался новыми достижениями:
Смотреть до конца ! Я это сделал Урррррраааааааааааа! #Repost @angelsofplushenko ・・・ "Так сможешь? Нет? Тогда я буду тебя так держать" Шутки шутками, а Саша @gnomgnomych сегодня сделал свой первый сложный элемент "Can you do this element? No? Then I'll keep you that way" Jokes aside - Sasha @gnomgnomych made today his first difficult element
Иванка Трамп сожалеет, что не слишком много времени проводит с малышом:
Фото: instagram.com