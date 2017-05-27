Татуировки Ксении Собчак и Юлии Началовой, сексуальные позы спортивной Нюши — это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

«Подготовка к лету продолжается», — бодро намекнула сегодня Нюша под фото, на котором она стоит со штангой в весьма эротичной позе. Несмотря на прохладную погоду, звезда не намерена останавливаться, ведь впереди свадьба.

Юлия Началова и Ксения Собчак показали свои татуировки. И если у последней («Моя синица летит в небо!!!») она временная, то первая решилась на настоящую.

Катя Гордон порадовала сестру: «Я конечно настоящий мужик! Принц! Шарики, пионы и шампусик в день рождения сестрички организованы».

Катя Лель в восторге от Калининграда, куда она добиралась с приключениями и чуть не опоздала на концерт.

Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777)Май 26 2017 в 10:07 PDT

Наслаждение этим миром и природой. Солнце, люблю тебяяяяяяя!!!!!!! #катялель #шумморя #калининград #счастье #воздух Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777) Май 26 2017 в 10:50 PDT

Анжелика Варум показала старинное фото своих родителей: «1969 год. Мои родители молодые и счастливые. Спасибо вам за это увлекательное путешествие, за жизненную философию, за унаследованную судьбу музыканта и кочевника. Желаю вам покоя и радости за меня и на этом свете, и на том... Люблю вас!»

Саша Плющенко похвастался новыми достижениями:

Иванка Трамп сожалеет, что не слишком много времени проводит с малышом:

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)Май 26 2017 в 3:34 PDT

Фото: instagram.com