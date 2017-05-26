Дерзкий образ Яны Рудковской, подросший сын Стаса Пьехи, необычный «купальник» Ренаты Литвиновой — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Рената Литвинова решила обновить гардероб: «Почти купальник - для северных морей и праведных дам) мне очень подходит», — написала она под фото из примерочной. Яна Рудковская примерила дерзкий образ и оседлала железного коня на вечеринке Cartier. А ее сын делает новые успехи в фигурном катании: «Дорогие, это - не гены, это - каждодневный труд».

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Май 25 2017 в 8:39 PDT

Екатерина Климова продолжает делиться снимками из Иордании. Алексей Ягудин катает дочку Мишель на машинке: он с семьей отдыхает в Турции.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)Май 25 2017 в 9:05 PDT

Стас Пьеха показал подросшего сына: «Петр Станиславович, собственной персоной... Потомок Польских шахтеров, Белорусского Капитана, Литовских предков и Петербургских Князей».

Юлия Топольницкая с мужем поделились фотографией из Диснейленда. Анна Седокова — нежной фотографией с закутанным ребенком: «Мое сердце. Больше не в бинтах».

«Марфа познакомилась с кумиром! Это - любовь, несмотря на пожилой возраст в 53 года», — сообщила Тутта Ларсен.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)Май 25 2017 в 6:47 PDT

Елена Ваенга показала содержимое своей косметички: «У меня у одной ощущение, что РЕАЛЬНАЯ косметичка современной женщины больше похожа на аптечку», — вопрошает она.

А ваша косметичка похожа на аплечку?

Фото: instagram.com