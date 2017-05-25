Викторию Боню сосватали за преступника, Ирина Дубцова воссоединилась с отцом ребенка — все это и многое другое читайте в нашем дайджесте.

Вчера Татьяна Навка похвасталась фотографией, на которой наслаждается отпуском: звезда находится в Каннах, компанию ей составила старшая дочь. Ирина Дубцова поделилась редкой семейной фотографией. Сергей Лазарев рассказал о любимом летнем напитке.

Виктория Боня сфотографировалась с «красивым преступником». «Он еще симпатичнее в жизни, чем на фото», — восхитилась она. Подписчики поддержали: «На секунду представила, какие у вас могли бы быть Красивые Дети», — пишут в комментариях. Тина Канделаки похвасталась хорошим гримом, а в ответ получила массу комплиментов фигуре.

Николай Басков очаровал «королев бензоколонки» в Сызрани:

Из очевидного и невероятного!!! Рубрика Удивительное рядом Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Май 24 2017 в 2:24 PDT

Екатерина Климова уехала в Иорданию, Светлана Бондарчук — в Питер, а Филипп Киркоров — в Сибирь.

Фото: instagram.com