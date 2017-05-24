Лариса Гузеева показала фото с мамой, Костенко и Тарасов показали, как проводят время — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Светлана Ходченкова появилась на Каннском кинофестивале в платье необычного кроя. Анастасия Стоцкая гуляет с коляской по центру города. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко — гоняют на великах с друзьями.

Лариса Гузеева показала семейное фото с мамой: «Мамочка, спасибо, что родила меня! Мои дорогие подписчики, спасибо вам за такое ко мне внимание и любовь! Я счастлива, что вы со мной». Владимир Пресняков с женой и ее сестрой зажег на концерте Aerosmith.

Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Май 23 2017 в 12:05 PDT

Андрей Григорьев-Апполлонов получил назад любимые украшения, которые он потерял в прошлом году в городе Набережные Челны. Саша Савельева показала фото с кухни, а Юлия Топольницкая — из отпуска.

Анфиса Чехова на ночь глядя поделилась с подписчиками уютным фото с сыном. Эвелина Бледанс показала как они справляются с непогодой. А Максим Галкин — редкие кадры из своей передачи.

Весёлое закулисье "Лучше Всех!" Делюсь с Вами тем, что вряд ли войдёт в эфир! #лучшевсех #максимгалкин #думалкамеранеснимает Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 23 2017 в 3:04 PDT

Фото: instagram.com