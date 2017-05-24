Светлана Ходченкова появилась на Каннском кинофестивале в платье необычного кроя. Анастасия Стоцкая гуляет с коляской по центру города. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко — гоняют на великах с друзьями.
Лариса Гузеева показала семейное фото с мамой: «Мамочка, спасибо, что родила меня! Мои дорогие подписчики, спасибо вам за такое ко мне внимание и любовь! Я счастлива, что вы со мной». Владимир Пресняков с женой и ее сестрой зажег на концерте Aerosmith.
Андрей Григорьев-Апполлонов получил назад любимые украшения, которые он потерял в прошлом году в городе Набережные Челны. Саша Савельева показала фото с кухни, а Юлия Топольницкая — из отпуска.
Анфиса Чехова на ночь глядя поделилась с подписчиками уютным фото с сыном. Эвелина Бледанс показала как они справляются с непогодой. А Максим Галкин — редкие кадры из своей передачи.
Фото: instagram.com