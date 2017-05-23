Ляйсан Утяшеву и Павла Волю спутали с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, Анна Нетребко устроила папе прогулку по Парижу — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Анна Нетребко устроила прогулку по Парижу для родных и близких. Алла Довлатова поделилась любопытным селфи с коллегами. Анна Седокова показала неплохую растяжку. К этому стремится и сын Яны Рудковской:

Ох уж эта хореография и растяжка. Но мне надо к 1 июля сесть на поперечный шпагат ! Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Май 22 2017 в 1:22 PDT

Тина Канделаки снова борется с лишними килограммами: «Отрабатываю тульские грешки..ладно, масляная рыба нарушила мою вегетарианскую клятву.. так еще и пряник к чаю был абсолютно лишним». Ляйсан Утяшева похвалилась: «Наконец @dasha_gauser вернулась в мою жизнь! Я в ее размерной сетке». Ее с мужем уже путают с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом:

Публикация от Воля Павлик Алексеевич (@pavelvolyaofficial)Май 22 2017 в 1:40 PDT

Ольга Бузова похвасталась шикарным букетом, а Дэвид Бекхэм — приличным уловом.

Анфиса Чехова поделилась забавным видео с сыном: «Я б в Пожарные пошел! Пусть меня научат».

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Май 22 2017 в 9:25 PDT

Мадонна показала, как купаются в море ее приемные детки:

Публикация от Madonna (@madonna)Май 21 2017 в 12:09 PDT

Дети Юлии Барановской освоили новую профессию:

Вот такое веселое у нас было воскресенье, дети освоили новую профессию спасибо всем за съемку и настроение фотограф @goncharovphilipp стилист @alisaboha волосы и макияж @apavlenko_makeup шикарное белое платье @charisma_rufashion Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Май 22 2017 в 6:30 PDT

Тутта Ларсен обратила внимание подписчиков на важную проблему: «Знаете, что такое дислексия? Это - особое восприятие информации. Вот пример того, как человек с дислексией видит текст. Это не говорит о снижении умственных способностей, более того, дислексики часто вырастают гениями, как Альберт Эйнштейн и Стив Джобс. Очень многие звезды - дислексики: например, Том Круз и Кира Найтли. Если ваш ребенок плохо читает или пишет, это можно исправить - www.дислексия.pф».

Фото: instagram.com