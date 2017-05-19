Юлия Проскурякова сходила на мюзикл с Аллой Пугачевой, Анастасия Костенко показала фото своей семьи, Дочь Тимати очаровала всех чтением стихов — все это и не только смотрите в нашем дайджесте

Дочь Тимати очаровала всех чтением стихов:

Публикация от Black Star (@timatiofficial)Май 18 2017 в 4:28 PDT

Анастасия Костенко показала фото своей семьи. Юлия Проскурякова отлично провела время с мужем и Аллой Борисовной: «Хорошая компания в Московской оперетте на мюзикле "Анна Каренина"».

Яна Рудковская с сыном посетили Диснейленд. Алексей Воробьев очаровал «каннским» образом: «Cannes Day 3. Скоро выезжаю на премьеру Звягинцева "НеЛюбовь" (название пишется одним словом)». Елена Исинбаева сделала селфи с Уиллом Смитом.

«Фотомодель первого разряда. Да,да, у меня даже удостоверение есть», — похвасталась Анфиса Чехова:

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Май 18 2017 в 7:01 PDT

Андрей Григорьев-Апполлонов рассказал о любимом клубе. Тине Канделаки очень идет трон.

Ирина Дубцова гордится сыном:

Встал и поплыл. Как там и был. #любимыйребёнок #maldives #nikaisland #nikaislandresort #добрыйвечер Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Май 18 2017 в 11:17 PDT

Виктория Дайнеко обрела внутренний покой после расставания с мужем: «Когда хаос сменяет спокойствие и гармония… и все на своих местах». Светлана Бондарчук показала, как прошел ее день:

Хорошая погода и настроение Публикация от VR (@a030aa) Май 18 2017 в 5:04 PDT

Фото: instagram.com