Что пьет по утрам Тина Канделаки, чем занимается Ирина Дубцова на отдыхе — ответы на эти вопросы и другие любопытные фотографии ищите в нашем дайджесте

Сегодня утром Тина Канделаки сознательно изменила многолетней привычке: «Хана моей дозе кофе. Прочитала крутое исследование о том, что с утра категорически нельзя пить кофе, поэтому пока не наткнулась на такое же исследование по сокам, оттягиваюсь фрешем», — пояснила она. «Пить или не пить соки с утра», — задается вопросом женщина. Анастасия Волочкова показала, какой завтрак, приготовила для любимой дочки Ариадны: «С любовью и с белой розой».

Инна Маликова задумалась о вопросах религии: «Интересно за собой наблюдать... Как быстро мы отходим от Бога. Вот есть Пост. Ты к нему готовишься... Ну более или менее естественно. Пребывая в нем, находишься в этой ауре в любом случае. И начинает хватать времени и на чтение длинных молитв, и на посещение всех важных служб, и при этом успеваются делаться все мирские, повседневные дела. Но уже какой год подряд я замечаю за собой, и становится абсолютно очевидно, что после Пасхи, с чувством выполненного долга (хотя, конечно, это большие иллюзии). Церковь из души и из жизни так быстренько отходит на второй план, и даже заскочить в любимый Храм и поставить свечку любимому Святому почему-то уже сложно, на это вдруг не хватает, видите ли, времени. Мирские дела и проблемы закручивают и отводят от всего святого просто молниеносно. Но, конечно, на самом деле я прекрасно понимаю, почему это происходит... Но меня это очень печалит. Именно поэтому я пишу этот пост и понимаю, что вся наша жизнь - это борьба. И в первую очередь, борьба с самим собой. Силы духа всем нам».

Милана Кержакова гордится любимым человеком: «Мне кажется это потрясающей идеей и невероятно теплой и живой инсталляцией. Горжусь,что мы это сделали. В честь открытия нашей уличной фотовыставки "Так просто быть рядом" (на Малой Конюшенной улице) в поддержку людей с синдромом Дауна, мы запускаем конкурс, где приз - это личная встреча с @a.kerzhakov11», — прокомментировала она фото в своем блоге.

Лолита Милявская с мужем не смогли проехать мимо маковых полей в Болгарии и не нарвать букет.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Май 16 2017 в 5:27 PDT

Оксана Федорова отправилась в Мадрид, он встретил ее солнечной погодой. Ирина Дубцова похвасталась уловом: «Сегодня ловили на живца. Рыбина чуть не утащила меня на дно вместе с лодкой. С лицом фото не получилось #рыбалка #вотэторыбалкатакрыбалка #nikaisland #nikaislandresort #maldives».

«По 3 корочки хлеба и золотой ключик у нас в кармане! Не знаю, не переборщили ли, а то скоро же ведь на работу», — шутит Алексей Ягудин. «Домой!) В Москву! В Москву! В Москву! С подарками))) с семьей))) Захватил с собой тепла и солнца,в каждом чемодане,еле уместилось,смотрите на втором фото)...Надеюсь потеплеет и в Москве! До встречи послезавтра,Дорогие мои,Хоррошие!) Послезавтра "СИРАНО" и 20ого "ХУЛИГАН.ИСПОВЕДЬ" в Губернском! Жду вас», — радуется Сергей Безруков.

Елизавета Боярская поделилась красивым селфи, а Олешко Александр показал отношени своего котика к московской погоде.

Фото: instagram.com