Ксения Собчак и Максим Виторган поделились нежными фотографиями, Дмитрий Тарасов провел вечер с самыми близкими — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Дмитрий Тарасов провел вечер с самыми близкими: дочкой и племяшками. Павел Воля трогательно поздравил сына с днем рождения: «Это мой сын и его друзья. У него сегодня день рождения. Роберту исполнилось четыре года. Они весь день бегают и смеются. Безобразничают и едят вкусняшки. Они счастливы, я это вижу. Я рядом. Мы с мамой рядом. Мы с мамой и твоей сестрой. И пусть так и будет. Мы все рядом. И ты счастлив! С днем рождения, мой самый лучший друг! С днем рождения, сын».

Ксения Собчак и Максим Виторган поделились нежными фотографиями из поездки на турецкое побережье: «Люблю робко "жаться" к нему и чувствовать себя маленькой девочкой», — прокомментировала Ксения.

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Мадонна показала новое фото приемных детей. Анастасия Стоцкая вышла на первую прогулку с дочкой после родов: «Вчера состоялась наша первая прогулка по Москве для Веры Сергеевны».

Лена Темникова показала, как ее дочь общается с собакой:

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Май 15 2017 в 12:36 PDT

Катя Гордон возвесила о новой победе: «Друзья! Рады сообщить, что сегодня мы выиграли дело, где являлись ответчиками по иску Вадима Казаченко "О защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации" в Останкинском суде».

А Екатерина Андреева показала, как готовить крапивный суп:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Май 15 2017 в 3:43 PDT

Фото: instagram.com