Анастасия Стоцкая показала новорожденную дочь и маму, Анна Калашникова — округлившийся животик, Игорь Николаев и Владимир Пресняков похвастались талантами своих детей. Все это и многое другое — смотрите в нашем дайджесте

Анастасия Стоцкая показала фото с выписки: «Это наше фото перед отъездом домой. Сегодня нам 5 дней, а вчера мы выписались. Чувствуем себя замечательно. Хочу сказать большое спасибо моей мамочке, низкий поклон за то, что все это время была рядом, помогала, поддерживала. Спасибо 68 роддому, зам.гл.врача Вученович Юлии Дмитриевне и всему персоналу за все, что вы делаете, создаете все условия, чтобы детки появлялись естественным путем. Я провела чудесные 3 ночи и 4 дня в вашем отделении. Во время родов чувствовала спокойствие и уверенность».

Игорь Николаев похвастался талантами дочери: «Композитор Вероника Николаева работает над своей Первой Симфонией». Владимир Пресняков — забавное видео с сыном и женой:

Публикация от Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Май 11 2017 в 5:33 PDT

Юлия Ковальчук похвасталась идеальным завтраком. Анна Калашникова спровоцировала разговоры о новой беременности. Анна Седокова показала, как занимаются спортом ее девочки:

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Май 12 2017 в 9:05 PDT

Анна Хилькевич показала утренние мучения в зале, Юлия Барановская нашла свой вид спорта, а Екатерина Андреева примкнула к клубу любителей скандинавской ходьбы:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Май 12 2017 в 7:42 PDT

Анастасия Заворотнюк и Яна Рудковская показали нежные фотографии с мужьями. Мария Кожевникова посвятила супругу нежные слова: «И неважно, что за окном... главное в моем сердце, а перед глазами счастье». Анастасия Костенко и Виктория Боня похвастались огромными букетами роз, Виктория Дайнеко отлично отметила день рождения:

А Любовь Толкалина в костюме креветки весь день лакомилась капкейками:

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)Май 12 2017 в 4:59 PDT

Фото: instagram.com