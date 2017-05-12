Анна Седокова радуется возвращению к работе, Катя Лель — отдыху с любимым супругом, Юля Ковальчук — путешествию с родителями. Все это и многое другое — в нашем дайджесте

Анна Седокова радуется возвращению к работе. Катя Лель — отдыху с любимым супругом. Юля Ковальчук — поездке в Италию с родителями: «Это какое-то безумное счастье открывать своим родителям мир и наблюдать, как, по-детски, они этому радуются».

Анна Семенович прониклась волейболом: «Волейбол. Чуть не получила мячом, но меня спасли! Я влюбилась в этот вид спорта, азарт зашкаливал, теперь я новый тренер команды Динамо, будут пахать с утра до ночи. Болельщики Динамо самые лучшие».

Милана Кержакова поздравила мужа и ребенка с очередным маленьким праздником:

Месяц и один день Хотела я на самом деле родить 11-го,чтобы прямая аналогия была с Сашиной профессиональной деятельностью,но не получилось Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Май 11 2017 в 11:30 PDT

Тутта Ларсен приоткрыла тайну материнства. Певица Жасмин похвасталась подрастающими детками: «Птенчики в гнездышке». Алексей Ягудин показал забавное домашнее видео:

А вот и Варя))))) #семья #собакалучшийдругчеловека Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Май 11 2017 в 1:41 PDT

Ляйсан Утяшева представила тизер своего нового танцевального проекта:

Юля Волкова показала свое спортивное утро. Ольга Бузова продемонстрировала, как качает пресс:

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 11 2017 в 6:13 PDT

Софи Кальчева похвасталась подтянутой фигурой. А Ольга Орлова продолжает делиться фотографиями с отдыха на Сейшелах.

Фото: instagram.com