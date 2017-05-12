Анна Седокова радуется возвращению к работе. Катя Лель — отдыху с любимым супругом. Юля Ковальчук — поездке в Италию с родителями: «Это какое-то безумное счастье открывать своим родителям мир и наблюдать, как, по-детски, они этому радуются».
Анна Семенович прониклась волейболом: «Волейбол. Чуть не получила мячом, но меня спасли! Я влюбилась в этот вид спорта, азарт зашкаливал, теперь я новый тренер команды Динамо, будут пахать с утра до ночи. Болельщики Динамо самые лучшие».
Милана Кержакова поздравила мужа и ребенка с очередным маленьким праздником:
Тутта Ларсен приоткрыла тайну материнства. Певица Жасмин похвасталась подрастающими детками: «Птенчики в гнездышке». Алексей Ягудин показал забавное домашнее видео:
Ляйсан Утяшева представила тизер своего нового танцевального проекта:
Месяцы подготовки и мы наконец готовы представить вам тизер нашего нового танцевального шоу Bolero by Liasan Utiasheva! Совсем скоро мы приоткроем завесу тайны и покажем кусочек нашего шоу, а затем отправимся в мировой тур! Ставится хореография, пишется оригинальная музыка и нереальные спецэффекты, шьются костюмы и репетируются номера. Мы создаём то шоу, на которое хотели бы прийти сами как зрители. Спасибо всем людям, кто в нас поверил! Подписываетесь на наш аккаунт @liasanshow и следите за новостями! Все только начинается #BoleroShowByLiasanUtiasheva #LiasanShow #ШоуЛяйсанУтяшевой
Юля Волкова показала свое спортивное утро. Ольга Бузова продемонстрировала, как качает пресс:
Софи Кальчева похвасталась подтянутой фигурой. А Ольга Орлова продолжает делиться фотографиями с отдыха на Сейшелах.
Фото: instagram.com