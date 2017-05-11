Полина Гагарига вернулась на сцену, Евгений Плющенко сыграл с президентом в хоккей, Николай Басков закружил Светлану Бондарчук — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Полина Гагарина вернулась на сцену: «С первым концертом нас, с открытием сезона! Ура! Сцена, я скучала!». Николай Басков закружил в танце Светлану Бондарчук:

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)Май 9 2017 в 11:58 PDT

Евгений Плющенко сыграл в хоккей с Владимиром Путиным: «Мы сегодня проиграли в Гала-Матче (НХЛ)! "Легенды Хоккея" против "Сборной НХЛ)! Впервые проигрывать было совсем не обидно! Так как выиграла команда нашего Президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно 6 шайб! Воистину Великий Президент! Самый спортивный Президент Мира». Сын Натальи Водяновой поработал с известным поваром: «Мой сын, кроме всего прочего (любит маму, воспитан и хорошо учится) еще и любит готовить. Здесь он с легендарным шефом-кондитером @cedricgrolet. Некоторые его десерты готовятся 7 дней! Люкасу удалось поработать с Седриком и посмотреть как делаются его шедевры».

Виктория Дайнеко показала фото без макияжа: «Без фильтра и без макияжа, зато с чудесным настроением. Девочкам вообще для счастья мало нужно».

Кристина Орбакайте поздравила сына Дени с днем рождения: «С Днем Рождения, мой сыночек! Я так рада быть с тобою в этот день! Будь счастлив и успешен в твоих интересных идеях! Все будет — супер, я уверена». Анна Шульгина вспомнила детство и показала забавное видео с мамой и братом: «Целовать маму можно бесконечно».

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Май 10 2017 в 11:54 PDT

Сын Яны Рудковской рассказал, на кого он похож:

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Май 10 2017 в 9:36 PDT

Ника Белоцерковская и Ксения Собчак сделали художественные фотографии друг друга в Palazzo Fortuny. Ирина Хакамада сфотографировалась на одной из улиц Гонконга. Ирина Дубцова отдыхает в Испании. Ирина Пегова с дочкой — на Кипре.

Тина Канделаки опубликовала еще одну горячую фотографию: «Надо ли говорить, что я везде выключаю кондиционеры и даю всем возможность насладиться жарой. Хорошо, когда жарко, но работать, объективно, невыносимо. Вечный конфликт юга с севером». Сергей Лазарев тоже уехал к морю, не уточнив, куда.

Фото: instagram.com