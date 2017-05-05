Некрасивая сторона балета Анастасии Волочковой, накачанный торс Андрея Малахова, танцы дочек Ксении Бородиной — все это и не только смотрите в нашем дайджесте

Сегодня Ляйсан Утяшева снова поделилась уютным фото с родины: «Майские в кругу семьи. Мои любимые нэнэй и кортотай (бабушка и дедушка)! Они вместе 59 лет! Сейчас играют вместе с правнуками, которые младше их на 80 лет! #счастливывместе». Алексей Воробьев тоже радуется отдыху: «Я последние дни мало что выкладываю, потому что просто хочу отдохнуть от телефона, людей, общения, и набраться сил. Это вообще мой первый полноценный отдых, за несколько лет, когда я не должен параллельно дать концерт, заканчивать чье-то или свое видео, песни, клипы, сценарии и т.д... Но вы там знайте, что со мной все отлично и скоро я вернусь загорелый и полный сил».

Валерия рассказала о заинтересовавшей ее книге: «Таллин. Холодная погода загнала меня раньше времени в номер отеля. Во всем есть своя прелесть- появилась возможность поваляться на диване с книжкой. Дочитываю "A Kim Jong-Il Production" Paul Fischer ( в русском варианте книга называется "Кинокомпания Ким Чен-Ир представляет")».

Кристина Орбакайте осваивает новые упражнения: «Люблю разнообразие, даже в спорте». Алеся Кафельникова поделилась забавным семейным видео: «А любите ли вы свое хобби так же сильно, как @yevgenykafelnikov?»

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf)Май 4 2017 в 11:01 PDT

Ксения Бородина показала, как танцуют ее дочки:

Публикация от borodylia (@borodylia)Май 4 2017 в 11:50 PDT

Катя Лель восхищается маками:

Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777)Май 4 2017 в 12:01 PDT

Светлана Бондарчук спустилась в метро.

Публикация от SB (@a030aa)Май 4 2017 в 12:21 PDT

Анастасия Волочкова показала некрасивую сторону балета. А Андрей Малахов — скрытую от эфиров красоту.

Анфиса Чехова радуется затянувшимся холодам, выгуливая меха и сережки-кисточки. А Елена Ваенга показала часть своей коллекции обуви: «Я обсолютно уверенна, что Сара Джессика Паркер - вампир!! она летает по ночам и кусает девочек. думаю меня тоже покусала. и вот результат».

Фото: instagram.com