Тина Канделаки показала семейное фото: «Вся наша семейная жизнь в этом фото... Не двигаемся, смотрим финал кубка России». Рената Литвинова поделилась подароидными снимками с Ульяной.
Алексей Чадов опубликовал фотоотчет об отдыхе с подросшим сыном, а Юлия Началова показала совсем взрослую дочь: «Моя балерина».
Лайма Вайкуле похвасталась подарком от Григория Лепса: «Талантливый человек талантлив во всем) Где ты находишь время и успеваешь создавать не только музыку, но и оптику и ювелирные изделия!??! Гриша, ты волшебник».
Алена Свиридова решила отправиться на родину. Она будет отдыхать в доме на море, где козья тропка, догадались фанаты, и певица подтвердила это предположение.
Беременная Анастасия Стоцкая поделилась фото-рецептом полезного напитка из воды, мяты, лимона и клубники. Недавно родившая Анна Седокова рассказала о насущном: «Есть хорошая новость и плохая. Хорошая - я поместилась в джинсы! Плохая - не сразу и не во все».
Софи Кальчева опубликовала забавное видео с Николаем Басковым:
Александр Буйнов продолжает наполнять свой блог искрометными шутками:
Екатерина Андреева не отстает, в необычной форме рассказывая о своих открытиях:
Фото: instagram.com