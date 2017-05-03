Семейное фото Тины Канделаки, фото подросших детей Алексея Чадова и Юлии Началовой, оригинальный подарок Григория Лепса Лайме Вайкуле — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Тина Канделаки показала семейное фото: «Вся наша семейная жизнь в этом фото... Не двигаемся, смотрим финал кубка России». Рената Литвинова поделилась подароидными снимками с Ульяной.

Алексей Чадов опубликовал фотоотчет об отдыхе с подросшим сыном, а Юлия Началова показала совсем взрослую дочь: «Моя балерина».

Лайма Вайкуле похвасталась подарком от Григория Лепса: «Талантливый человек талантлив во всем) Где ты находишь время и успеваешь создавать не только музыку, но и оптику и ювелирные изделия!??! Гриша, ты волшебник».

Алена Свиридова решила отправиться на родину. Она будет отдыхать в доме на море, где козья тропка, догадались фанаты, и певица подтвердила это предположение.

Не скучайте:) Хотя, нет, скучайте, друзья мои!:) Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Май 2 2017 в 12:47 PDT

Беременная Анастасия Стоцкая поделилась фото-рецептом полезного напитка из воды, мяты, лимона и клубники. Недавно родившая Анна Седокова рассказала о насущном: «Есть хорошая новость и плохая. Хорошая - я поместилась в джинсы! Плохая - не сразу и не во все».

Софи Кальчева опубликовала забавное видео с Николаем Басковым:

Хорошенький да? #НиколайБасков#СофияКальчева#Софи Публикация от Софи! Кальчева (@sofikalcheva) Май 2 2017 в 4:41 PDT

Александр Буйнов продолжает наполнять свой блог искрометными шутками:

Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Май 2 2017 в 4:24 PDT

Екатерина Андреева не отстает, в необычной форме рассказывая о своих открытиях:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Май 2 2017 в 9:06 PDT

Фото: instagram.com