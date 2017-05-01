Тина Канделаки продемонстрировала глубокое декольте и строгую маму на концерте Филиппа Киркорова. Николай Басков и Игорь Верник исполнили ироничный танец.
Александр Буйнов показал свое видение шикарного праздника друга: «День рождения Короля. За столом Королевы, Принцессы, Графья, Цари, Князья и прочая...»
Ксения Собак сделала селфи с мужем в Китае. Виктори Боня похвасталась подарком: «Пришла сегодня домой, а там меня ждал прекрасный сюрприз. Мне, конечно, дарили цветы, но эти букеты превосходны по своей красоте».
Лена Перминова показала фото с детьми. Певица Жасмин рассказала о семейных традициях: «С праздником уже по-настоящему наступившей весны, мои дорогие! Маргаритка тоже долго ждала этот праздник и отмечает его, прямо как я в детстве! Я тоже 1 Мая надевала два бантика». Подписчики еще раз отметили сходство девочки с папой.
Екатерина Волкова рассказала, чем занять дочь, пока мама на маникюре: «Девчачий день !!!!!! Пока мама на маникюре, Лизка считает камешки в миске (урок математики), потом считает все лаки и выбирает мне цвет. Можно совместить приятное с полезным и провести день вместе. P.S. Предвкушая ваши комментарии: Лизе не делают маникюр, не красят лаком ногти, просто мы хотим быть вместе в любой момент». Анна Хилькевич тоже дала совет по воспитанию ребенка: «В рюкзаке у каждой мамы должно быть то, что ребенок может попросить купить в магазине. Например, позавчерашний хлеб, который я утащила на завтраке, упс».
Катя Гордон радуется новой стрижке. Мария Кожевникова нашла оригинальный способ поддерживать фигуру:
Нюша и Бритни Спирс похвастались стройными фигурами. Татьяна Навка показала свои занятия:
Анна Седокова показала, чем занимается, когда не может зайти домой: «Когда забыла ключи и уже час стоишь под дверью. Зато музыка любимая»
Ольга Бузова тоже поделилась возбуждающим фантазию видео.
Фото: instagram.com