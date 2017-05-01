Тина Канделаки показала глубокое декольте и строгую маму, Ксени Собак сделала селфи с мужем в Китае, певица Жасмин рассказала о семейных традициях. Все это и многое другое ищите в сегодняшнем дайджесте

Тина Канделаки продемонстрировала глубокое декольте и строгую маму на концерте Филиппа Киркорова. Николай Басков и Игорь Верник исполнили ироничный танец.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)Май 1 2017 в 8:08 PDT

Александр Буйнов показал свое видение шикарного праздника друга: «День рождения Короля. За столом Королевы, Принцессы, Графья, Цари, Князья и прочая...»

Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Май 1 2017 в 10:23 PDT

Ксения Собак сделала селфи с мужем в Китае. Виктори Боня похвасталась подарком: «Пришла сегодня домой, а там меня ждал прекрасный сюрприз. Мне, конечно, дарили цветы, но эти букеты превосходны по своей красоте».

Лена Перминова показала фото с детьми. Певица Жасмин рассказала о семейных традициях: «С праздником уже по-настоящему наступившей весны, мои дорогие! Маргаритка тоже долго ждала этот праздник и отмечает его, прямо как я в детстве! Я тоже 1 Мая надевала два бантика». Подписчики еще раз отметили сходство девочки с папой.

Екатерина Волкова рассказала, чем занять дочь, пока мама на маникюре: «Девчачий день !!!!!! Пока мама на маникюре, Лизка считает камешки в миске (урок математики), потом считает все лаки и выбирает мне цвет. Можно совместить приятное с полезным и провести день вместе. P.S. Предвкушая ваши комментарии: Лизе не делают маникюр, не красят лаком ногти, просто мы хотим быть вместе в любой момент». Анна Хилькевич тоже дала совет по воспитанию ребенка: «В рюкзаке у каждой мамы должно быть то, что ребенок может попросить купить в магазине. Например, позавчерашний хлеб, который я утащила на завтраке, упс».

Катя Гордон радуется новой стрижке. Мария Кожевникова нашла оригинальный способ поддерживать фигуру:

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Май 1 2017 в 8:06 PDT

Нюша и Бритни Спирс похвастались стройными фигурами. Татьяна Навка показала свои занятия:

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Май 1 2017 в 3:53 PDT

Анна Седокова показала, чем занимается, когда не может зайти домой: «Когда забыла ключи и уже час стоишь под дверью. Зато музыка любимая»

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Май 1 2017 в 10:08 PDT

Ольга Бузова тоже поделилась возбуждающим фантазию видео.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 1 2017 в 7:01 PDT

Фото: instagram.com