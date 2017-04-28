Иосиф Пригожин обратился к теще, Анастасия Волочкова рассказала о чудо-напитке, Николай Басков признался в любви к Софи Кальчевой: все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Николай Басков посвятил любимой строчки: «Ты мое счастье, ты моя радость — лишь тебя люблю! @sofikalcheva со мной в Ростове». Любовь Успенская захвалила Наталью Подольскую: «Милая Наташенька, в прекрасной форме, мама 2 х летнего сына, жена прекрасного человека @presnyakovvladimir, сама великолепная певица».

Иосиф Пригожин поздравил тещу: «Сегодня День рождения у одной из самых замечательных женщин планеты,у моей тещи @madamgalina27 мама @valeriya Максимального здоровья желаю. Любим, ценим и обожаем». Анастасия Волочкова поделилась рецептом любимого напитка.

Эвелина Бледанс показала, как занимается с сыном: «Балуйте- милуйте без остановки!!!! Всегда!». Лена Темникова умиляется видом дочки в своей футболке: «С тех пор, как Саша стала сама выбирать себе одежду, она ходит вот так. #всявмаму #настиле». Ксения Бородина тоже гордится достижениями дочки:

Публикация от borodylia (@borodylia)Апр 27 2017 в 1:13 PDT

Максим Галкин показал, как выглядит после душа, когда спешит. Стас Костюшкин спустился в метро инкогнито:

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)Апр 27 2017 в 1:20 PDT

Фото: instagram.com