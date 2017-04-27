Тимати прокомментировал новость о своей госпитализации: «Дорогие друзья, сегодня весь интернет облетела новость о моей срочной госпитализации !!! Я походу не могу больше планово, сдать анализы, проверить зрение, сделать гастроскопию и МРТ и еще кучу всего того, что нормальный, следящий за своим здоровьем человек должен делать как минимум раз в год, без того что бы не написали что я почти умер )) Четыре машины с камерами у больницы !!! Бесконечные звонки в пресс центр и...... ТАДАМ !!! В 7:30 утра пока я видел десятый сон, корреспондент с включенным в видео режиме телефоном, проник ко мне в палату и снял как я сплю !!!».

После обвинений в транжирстве Татьяна Навка проинспектировала детскую больницу. Сергей Лазарев рассказал, почему он отказывается от подарков от фанаток:

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Апр 26 2017 в 3:41 PDT

Анна Шульгина продемонстрировала результаты занятий спортом: «Ой, завтра я вообще еле ноги передвигать буду». Пышногрудая Анна Седокова обрадовалась тренировке: «Первая настоящая тренировка за пол года !!!». Ольга Орлова опубликовала новую фотографию в купальнике.

Анфиса Чехова поведала, каким джентльменом растет ее сын: «Солику нравится делать мне комплименты. Особенно ему нравится, когда я в ответ на его приятные слова, говорю ему спасибо! Причем, комплименты, делает как настоящий грузинский мачо. Разбирает меня по кусочкам. "Мамочка, какой у тебя приятный запах, как конфетка!" "Какие у тебя красивые глазки, бровки, щечки" "Какая красивая попочка....и дальше по частям хвалит всё тело» Но самый изысканный комплемент сегодня был такой: "Какие у тебя красивые реснички! Только не отклеивай их как в тот раз. Ты так на зомби похожа!"».

Светлана Бондарчук намекнула на наличие поклонника: «любовь бывает разная». Певица Жасмин похвасталась огромным букетом роз.

Рената Литвинова гуляет по магазинам шляп в Минске. Анна Нетребко показала отлично выглядящего Дмитрия Хворостовского и восхитилась пением уличных музыкантов:

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoАпр 26 2017 в 11:38 PDT

Фото: instagram.com