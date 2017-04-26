Ляйсан Утяшева похвасталась кольцом: «Первый подарок от сына. Принес из садика и сказал: «Мама, не снимай!» #РобертВоля». Катя Лель гордится дочерью: «На открытом уроке в музыкальной школе всей семьей».
Лолита Милявская приняла извинения за то, что ее дочь назвали «аутистом»: «Спасибо руководству "Первого канала" за разговор по телефону и извинения!! Я никогда не сомневалась, что на главном канале страны Человечность была, есть и будет». Эвелина Бледанс взяла сына на работу: «Чего всегда много в моем актерском вагончике, это еды и любви».
Виктория Дайнеко скучает по каникулам. Лена Темникова тоже ностальгирует и выкладывает фото из отпуска.
Рестораторы удивили Николая Баскова: «В Волгоградском ресторане нас удивили не только вкусной едой, но и оригинальной подачей». А Екатерина Андреева удивилась нравам голландцев:
Полина Диброва занялась йогой. Анна Хилькевич экспериментирует с цветом помады. Анастасия Стоцкая показала фото без макияжа. Алена Водонаева стала брюнеткой. Анфиса Чехова отрезала челку.
Фото: instagram.com