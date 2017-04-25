Тина Канделаки побывала в гостях у «голых дядек»: «В царстве @vadimtak Здесь много голых телевизионных дядек-призов». Мадонна изобразила рыбку:
Ольга Кабо показала красивый грим: «Три грации в храме Искусств) Обновленная версия». Павел Воля не верит своим глазам:
Иван Ургант — вполне верит, и очень рад такому соседству:
Софи Кальчева поблагодарила поклонницу жениха за букет: «Какие шикарные цветы подарила Юлия! Николаю!!!». Андрей Малахов похвастался коллекцией обуви:
"Туфли хочу. Три штуки. Размер 42, 43, 45 " - Джентельмены Удачи... 7 секунд о подготовке и ревизии летнего гардероба, хотя погода шепчет о другом... #полныйфэшн #shoelover #tomford #newbalance #buscemi #santoni И да, есть возможность работать в команде Пусть Говорят: секретарь-референт ( бывшая стала телепродюсером!) Резюме по адресу: pg.1tv@yandex.ru
Юля Волкова стала спортивным комментатором: «Первый раз в жизни я комментировала рукопашный бой, с участием женщин. Было волнительно и эмоционально,я чувствовала на себе каждый удар, переживала и болела! Девочки-вы неповторимые были вчера». Юлия Высоцкая пожаловалась на жизнь: «Работу работаем».
Алексей Воробьев похвастался рельефным торсом. Катя Лель показала, как разминается ее дочка перед игрой в большой теннис.
Тутта Ларсен показала, как развлекается ее младший:
Алена Свиридова вышла в свет с сыном. Вера Брежнева улетела в Париж.
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