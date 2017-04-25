Тина Канделаки в гостях у «голых дядек», Юля Волкова сменила профессию, Юлия Высоцкая пожаловалась на жизнь. Все это и не только — в нашем дайджесте

Тина Канделаки побывала в гостях у «голых дядек»: «В царстве @vadimtak Здесь много голых телевизионных дядек-призов». Мадонна изобразила рыбку:

Публикация от Madonna (@madonna)Апр 24 2017 в 12:10 PDT

Ольга Кабо показала красивый грим: «Три грации в храме Искусств) Обновленная версия». Павел Воля не верит своим глазам:

Иван Ургант — вполне верит, и очень рад такому соседству:

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)Апр 24 2017 в 4:43 PDT

Софи Кальчева поблагодарила поклонницу жениха за букет: «Какие шикарные цветы подарила Юлия! Николаю!!!». Андрей Малахов похвастался коллекцией обуви:

Юля Волкова стала спортивным комментатором: «Первый раз в жизни я комментировала рукопашный бой, с участием женщин. Было волнительно и эмоционально,я чувствовала на себе каждый удар, переживала и болела! Девочки-вы неповторимые были вчера». Юлия Высоцкая пожаловалась на жизнь: «Работу работаем».

Алексей Воробьев похвастался рельефным торсом. Катя Лель показала, как разминается ее дочка перед игрой в большой теннис.

Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777)Апр 24 2017 в 5:46 PDT

Тутта Ларсен показала, как развлекается ее младший:

Как говорила моя бабушка - Дурному не скучно и самОму! Наглядное пособие на тему: откуда у ребенка берутся синяки на лбу. #нирваня#сисьадмин#ларсики Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) Апр 24 2017 в 4:19 PDT

Алена Свиридова вышла в свет с сыном. Вера Брежнева улетела в Париж.

Какой Париж без крыши. Без вида. Без башни #ohmylookparistrip Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Апр 24 2017 в 12:16 PDT

Фото: instagram.com