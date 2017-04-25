Тина Канделаки побывала в гостях у «голых дядек»: «В царстве @vadimtak Здесь много голых телевизионных дядек-призов». Мадонна изобразила рыбку:

 

Публикация от Madonna (@madonna)Апр 24 2017 в 12:10 PDT

Ольга Кабо показала красивый грим: «Три грации в храме Искусств) Обновленная версия». Павел Воля не верит своим глазам:

Иван Ургант — вполне верит, и очень рад такому соседству:

Софи Кальчева поблагодарила поклонницу жениха за букет: «Какие шикарные цветы подарила Юлия! Николаю!!!». Андрей Малахов похвастался коллекцией обуви:

Юля Волкова стала спортивным комментатором: «Первый раз в жизни я комментировала рукопашный бой, с участием женщин. Было волнительно и эмоционально,я чувствовала на себе каждый удар, переживала и болела! Девочки-вы неповторимые были вчера». Юлия Высоцкая пожаловалась на жизнь: «Работу работаем».

Алексей Воробьев похвастался рельефным торсом. Катя Лель показала, как разминается ее дочка перед игрой в большой теннис.

Тутта Ларсен показала, как развлекается ее младший:

Алена Свиридова вышла в свет с сыном. Вера Брежнева улетела в Париж.

 

Какой Париж без крыши. Без вида. Без башни #ohmylookparistrip

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Апр 24 2017 в 12:16 PDT

Фото: instagram.com