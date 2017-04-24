Екатерина Волкова показала, как выглядит ее идеальное утро выходного дня. Ксения Бородина похвасталась гимнасткой-дочкой: «Она на полупальцах в тишину, я за ней, но менее резво #соревнования #гимнастика». Муж Марии Кожевниковой открыл мотосезон.
Максим Виторган усиленно занимается спортом.
Анна Седокова рассказала, что зачем-то кутает ребенка в жару: «Вот такая компашка ходила сегодня по магазинам в Beverly Hills. Зачем я нарядила ребенка в плотный спортивный костюм мне до сих пор не понятно, все никак не осознает мой мозг, что в плюс 27 детей не кутают. Видимо мои лютые сибирские корни дают о себе знать».
Тутта Ларсен поделилась забавным видеороликом: «Ваня очень хотел прочитать вам стихи. Но забыл их выучить».
Кети Топурия показала стильный family look с дочкой:
Катя Гордон экспериментирует со стилем: «Кэрри Брэдшоу есть в каждой из нас... с возрастом Ее все больше». Ани Лорак и Лера Кудрявцева отправились в Дубай. Вика Лопырева показала фото с Коста-Рики. А Алсу исполнила давнюю мечту.
Елена Летучая показала видео со съемок, теперь ее фанаты уверены, что звезда «сделала» губы:
Ксения Собчак на один вечер стала моделью: «изображала модель-губы-рыбкой на показе @terekhovofficial))) почти получилось».
Ирина Шейк показала сестру и племяшек, а Наталья Водянова — рукодельницу-бабушку. Бейонсе опубликовала новые фотографии с семейного праздника:
Игорь Николаев проводит время со старшей дочерью: «Наконец-то смогли выбраться с дочкой в наш любимый ресторанчик!) Короткие минутки счастья общения и душевного комфорта!». А Алена Водонаева с мамой сходили в баню: «Я уже писала, что никогда ни я, ни мама баню не любили. С детства ее терпеть не могла и в нашей семье только мужчины традиционно парились по выходным. А до нас с ма это дошло только сейчас. Уже полгода, как подсели».
Фото: instagram.com