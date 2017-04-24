В эти выходные (22-23 апреля) звезды путешествовали, проводили время с семьей, пробовали новое. Подробности — в нашем дайджесте.

Екатерина Волкова показала, как выглядит ее идеальное утро выходного дня. Ксения Бородина похвасталась гимнасткой-дочкой: «Она на полупальцах в тишину, я за ней, но менее резво #соревнования #гимнастика». Муж Марии Кожевниковой открыл мотосезон.

Максим Виторган усиленно занимается спортом.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Апр 22 2017 в 6:04 PDT

Анна Седокова рассказала, что зачем-то кутает ребенка в жару: «Вот такая компашка ходила сегодня по магазинам в Beverly Hills. Зачем я нарядила ребенка в плотный спортивный костюм мне до сих пор не понятно, все никак не осознает мой мозг, что в плюс 27 детей не кутают. Видимо мои лютые сибирские корни дают о себе знать».

Тутта Ларсен поделилась забавным видеороликом: «Ваня очень хотел прочитать вам стихи. Но забыл их выучить».

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)Апр 23 2017 в 4:58 PDT

Кети Топурия показала стильный family look с дочкой:

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)Апр 23 2017 в 7:23 PDT

Катя Гордон экспериментирует со стилем: «Кэрри Брэдшоу есть в каждой из нас... с возрастом Ее все больше». Ани Лорак и Лера Кудрявцева отправились в Дубай. Вика Лопырева показала фото с Коста-Рики. А Алсу исполнила давнюю мечту.

Публикация от АЛСУALSOU Official Instagram (@alsou_a)Апр 23 2017 в 7:56 PDT

Елена Летучая показала видео со съемок, теперь ее фанаты уверены, что звезда «сделала» губы:

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Апр 22 2017 в 2:09 PDT

Ксения Собчак на один вечер стала моделью: «изображала модель-губы-рыбкой на показе @terekhovofficial))) почти получилось».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Апр 22 2017 в 1:47 PDT

Ирина Шейк показала сестру и племяшек, а Наталья Водянова — рукодельницу-бабушку. Бейонсе опубликовала новые фотографии с семейного праздника:

Публикация от Beyoncé (@beyonce)Апр 22 2017 в 11:15 PDT

Игорь Николаев проводит время со старшей дочерью: «Наконец-то смогли выбраться с дочкой в наш любимый ресторанчик!) Короткие минутки счастья общения и душевного комфорта!». А Алена Водонаева с мамой сходили в баню: «Я уже писала, что никогда ни я, ни мама баню не любили. С детства ее терпеть не могла и в нашей семье только мужчины традиционно парились по выходным. А до нас с ма это дошло только сейчас. Уже полгода, как подсели».

Фото: instagram.com