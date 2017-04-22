Ретро-фото Алены Апиной, новое видео с приемными детьми Мадонны — это и многое другое в нашем дайджесте

Екатерина Андреева приоткрыла секреты «телевизионной кухни». «Маленькие тайны больших эфиров», — интригует она.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Апр 21 2017 в 9:13 PDT

Анна Хилькевич поделилась своим главным правилом: «Старинная добрая традиция: "Уходишь на работу —поиграй как следует с ребенком». У нас так много тряпок, потому что Ри обожает свободное падение». А Наталья Подольская опубликовала забавное видео с сыном и танцами:

Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Апр 21 2017 в 6:39 PDT

Лена Кулецкая пожаловалась, что дочь всех мужчин называет папами: «Тот неловкий момент, когда проходящим мимо мужчинам ребенок кричит вслед "Папа…" Некоторые подпрыгивают и ускоряются. Приходится еще громче кричать "Папа на работе". А то мало ли, подумают, что мама на охоте».

Юлия Барановская показала селфи с детьми: «Мы с Янкой и Артемом летим на выходные в Санкт-Петербург». Эвелина Бледанс с сыном поучаствовали в съемках. Дочь Кати Лель сдала экзамен по фортепьяно на пять. Мадонна показала новое видео со своими новыми приемными детками:

Публикация от Madonna (@madonna)Апр 21 2017 в 9:39 PDT

Алена Апина опубликовала архивное фото: «Я решила показать вам немного из личного фотоархива ! Что то буду комментировать, а что то и так понятно. Например ЭТО! 89 или 90 год? Танька лучше помнит!». А Николай Басков сфотографировался с близнецами: «Девочки из королевства кривых зеркал выросли)))».

Фото: instagram.com