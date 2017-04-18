Рената Литвинова похвасталась утром в бассейне с вином. Екатерина Климова поделилась фотографией подросших сыновей.

Анна Семенович показала своих родителей и пожаловалась: «Повезла своих любимых родителей в тепло. Дай Бог здоровья всем нашим родителям, пока они живы, мы всегда остаёмся детьми. Правда я уже выслушала лекцию от мамы по поводу того, что не взяла с собой шарф. Я говорю: мамуль я взяла купальник и туфли, зачем мне шарф, там плюс 20. Мамы есть мамы! Зато папа счастлив».

Певица Жасмин опубликовала семейное видео с детьми:

Екатерина Волкова пожаловалась на врачей:

Наталья Водянова опубликовала новое фото с ребенком за спиной. Мадонна показала своих детей в новом образе. Ксения Бородина показала, как впадает в детство со своей хитрой дочкой:

Публикация от borodylia (@borodylia)Апр 17 2017 в 9:39 PDT

Стас Костюшкин поделился забавным видео с детьми:

Мало концерта , добиваемся сыновьями в номере под Nintendo switch . Блин, я так часто говорю об этой приставке , хоть бы скидос сделал Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Апр 17 2017 в 7:43 PDT

Юлия Началова рассказала о размышлениях своей дочки: «Недавно дочка сказала мне: "Мама, я хочу быть как ты. Я не хочу работать. Я хочу быть мамой, и, когда я вырасту, работать будет моя дочка". Это просто прекрасно: она не считает, что я работаю». А Тутта Ларсен после премии «Самые стильные люди России» поделилась счастьем: «А теперь угадайте: в чем главный кайф любой вечеринки? #самаястильнаявроссии #маматожечеловек #долбаныекаблы #какоеоблегчение #сбросилаоковы».

Саша Савельева призналась, что ей нравится медная борода ее мужчины. А Анна Шульгина, извинившись перед мамой и показав совместное старинное фото, показала кадры с празднования дня рождения Валерии:

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Апр 17 2017 в 11:02 PDT

Денис Клявер уложил своих котиков спать, а Натали показала, как ее питомец реагирует на появление в доме младенца.

Фото: instagram.com