Рената Литвинова похвасталась утром в бассейне с вином. Екатерина Климова поделилась фотографией подросших сыновей.
Анна Семенович показала своих родителей и пожаловалась: «Повезла своих любимых родителей в тепло. Дай Бог здоровья всем нашим родителям, пока они живы, мы всегда остаёмся детьми. Правда я уже выслушала лекцию от мамы по поводу того, что не взяла с собой шарф. Я говорю: мамуль я взяла купальник и туфли, зачем мне шарф, там плюс 20. Мамы есть мамы! Зато папа счастлив».
Певица Жасмин опубликовала семейное видео с детьми:
Нашла забавное видео в своих архивах, вот так прошлой зимой мы с Маргариткой учились готовить Точнее, Маргарита училась, а мама больше баловалась @margaritashor @m_semenduev ДОРОГИЕ МОИ, пожалуйста дайте мне знать интересно ли вам #рубрикаготовимдома от меня, только более серьёзная уже!?!?! Мне важно это знать !!! Или что то другое ?!??? #jasminshor #JasminSinger #ПевицаЖасмин #homevideo #familyfun #happy #mumlife #smile #my #love #children #boy #girl #Миша #Маргарита #поваренок
Екатерина Волкова пожаловалась на врачей:
Вы часто спрашиваете, почему Лиза в очках. Я не раз отвечала, у нас дальнозоркость и астигматизм (Лиза его называет "пофигизм», так как не может запомнить это слово. Лечимся мы уже 3 года, прошли много клиник и платных и бесплатных, так как хочется всегда убедиться, что диагноз правильный и просто так ребёнку надевать очки не хочется. Помню, когда сама ходила в очках и ещё с заклеенным глазом, а оказалось, у меня все хорошо. Так вот, выбрали мы клинику доктора Куренкова, оказались они рядом с домом. Ходили раз в пол года, проверялись, отдавали приличную сумму за упражнения "ручеёк" – для тренировки зрения. Курсом раз в пол года по 10 занятий. И нам говорили, что улучшения есть, стали стекла менять на тоньше, а Лиза стала хуже видеть… Я думала просто стала уставать от дошколки, фигурного катания и к вечеру просто глазки стали уставать. Но нет! На прошлой недели сходили к врачу, в обычную бесплатную клинику и нам все рассказали, улучшений нет, стало ещё хуже!!! А стекла нам в очки вернули ещё толще!!! Я понимаю, в наше время медицина это хорошая выкачка денег, но... это же ребёнок, зачем так издеваться, ему и так тяжело, а они только все ухудшили!
Наталья Водянова опубликовала новое фото с ребенком за спиной. Мадонна показала своих детей в новом образе. Ксения Бородина показала, как впадает в детство со своей хитрой дочкой:
Стас Костюшкин поделился забавным видео с детьми:
Юлия Началова рассказала о размышлениях своей дочки: «Недавно дочка сказала мне: "Мама, я хочу быть как ты. Я не хочу работать. Я хочу быть мамой, и, когда я вырасту, работать будет моя дочка". Это просто прекрасно: она не считает, что я работаю». А Тутта Ларсен после премии «Самые стильные люди России» поделилась счастьем: «А теперь угадайте: в чем главный кайф любой вечеринки? #самаястильнаявроссии #маматожечеловек #долбаныекаблы #какоеоблегчение #сбросилаоковы».
Саша Савельева призналась, что ей нравится медная борода ее мужчины. А Анна Шульгина, извинившись перед мамой и показав совместное старинное фото, показала кадры с празднования дня рождения Валерии:
Денис Клявер уложил своих котиков спать, а Натали показала, как ее питомец реагирует на появление в доме младенца.
Фото: instagram.com