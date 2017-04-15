Первое фото Аллы Довлатовой с дочкой, Максим Галкин и Наталья Ионова с детьми красят яйца, новая прическа Ольги Бузовой — все это и многое другое в нашем дайджесте

Сегодня Алла Довлатова показала первое фото с новорожденной дочкой. «Мы вчера родили девочку! Говорю мы, потому что мен поддерживал и мой муж и со мамочка, которая приехала из Петербурга (вместе с папой) и дети мои тоже за меня переживали», — написала она. Светлана Бондарчук опубликовала новое фото со взрослым сыном. Егор Кончаловский рассказал о родившемся недавно сыне:

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii)Апр 14 2017 в 3:48 PDT

Анастасия Стоцкая показала животик на 38-й неделе. Максим Галкин и Наталья Ионова показали, как они с детьми красят яйца. Последние повеселились на съемках передачи «Смак»:

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Апр 14 2017 в 7:29 PDT

Инна Маликова рассказала о походе в церковь: «Вчера, накануне страстной пятницы, удалось побывать, наверное, на самой сильной службе в году. Чтение 12 Страстных Евангелие. На этой службе просто невозможно не вникнуть в самую суть того, что происходило 2000 лет назад. Первый раз в жизни мне было понятно практически каждое слово из Священного писания. Ты как бы переносишься в те события и в те дни, и прям внутри начинаешь чувствовать все ужасные, тяжелейшие испытания и унижения, которые переносил наш Господь. И становишься реальным их свидетелем. После самой службы ещё была необыкновенная проповедь Батюшки, где очень точным было каждое слово о том, что только через страдания, только через тяготы человек может стать действительно Человеком, достойно пройти свой путь и приблизиться наконец к Богу. Поэтому, самое главное, что нам нужно учесть и главное принять душой и сердцем, что страдания в этой жизни нам даны по воле Божьей. Без них невозможно говорить о жизни вечной. И чем смиреннее мы будем их переносить, тем ближе становиться к Богу. Терпения и сил всем нам».

Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой. Анна Нетребко поделилась весенними фотографиями. Ольга Бузова похвасталась новыми локонами. Ирина Безрукова показала бекстейдж съемок: «Весна в малиновом цвете )) так выглядит съемка )) за кадром))».

Ольга Шелест возмутилась действиями столичных властей: «Мы настолько богатая страна, что можем позволить себе менять асфальт хоть каждый день! Малый Козихинский переулок, новый асфальт положили три дня назад, сегодня решили, что он уже старый или здесь приземлился Хэнкок, мать его».

Анфиса Чехова рассказала, что водит сына в государственный садик:

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Апр 14 2017 в 12:44 PDT

Маша Ивакова показала отрывок нового клипа Антона Лаврентьева:

Публикация от Maria Ivakova (@maria_ivakova)Апр 14 2017 в 12:57 PDT

Фото: instagram.com