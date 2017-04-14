Катя Гордон с неизвестным мужчиной, Рената Литвинова в купальнике, круговорот одежды в семье Анны Седоковой, новая фигура Виктории Бони — это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Анна Седокова рассказала о водовороте вещей в ее семье: «Сладкое на ночь не желаете??? Не смотрите на наш купальник, он нам великоват, потому что был немного украден у сестры ))))) Вообще абсолютно любая вещь , которая принадлежит Алине , для Моники - невероятная ценность и символ свободы !!! Тетрадки , расчески , игрушки , телефон !!!! Алина вначале возмущалась , теперь только грустно смотрит . Папа Мони @max_la на меня тоже косо смотрит, когда Мо наряжается во все огромное . Я ему объясняю , что так Канье носит, у нас папа суперстильный, понимает .. Но все равно не сильно одобряет . А этой маленькой Монике все счастье. P.S. Алина уже 3 дня ходит в моих кроссовках в школу. Я не возмущаюсь. Думаю Канье тоже)))))».

Дима Билан показал, как выглядел в детстве. Рената Литвинова показала фото в купальнике. Виктория Боня похвасталась новыми формами: «Так приятно видеть, как меняется мое тело.. Все вы уже знаете, что я нахожусь на "поправительной диете". Сейчас мой вес составляет 55кг при росте 170 см. С начала ноября я занимаюсь спортом регулярно... и вот, результат на лицо». Денис Клявер вспомнил детство: «Благодаря младшенькому вспомнил давно забытый вкус детства. Вот он, - старый добрый петушок!) Съел, и как-то даже погода меньше раздражать стала».

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Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv)Апр 13 2017 в 11:04 PDT

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Публикация от Anastasia (@100tskaya)Апр 13 2017 в 9:18 PDT

Катя Гордон заинтриговала поклонников фотографией с неизвестным мужчиной:

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Апр 13 2017 в 1:34 PDT

Фото: instagram.com