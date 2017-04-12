Все самое интересное из жизни звезд ищите в сегодняшнем дайджесте

Ольга Бузова похвасталась «кубиками» пресса. Алена Водонаева поделилась секретом красоты: «Отвечаю на вопрос про воду. Вы его часто задаёте. Пью таких по 4 бутылочки в день. В составе: вода, лимон ( лайм ), мята, имбирь. Все». Наталья Подольская приготовила постный борщ.

Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения Раечки: «А у нашей хозяюшки Раечки сегодня день рождения. Отмечаем. Мы вместе десятый год! Это самый верный мне человек. Ее внук Захар гостит у нас». А Лариса Гузеева показала фото, на котором ей 13 лет.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)Апр 11 2017 в 9:25 PDT

Анна Седокова делится фотографиями из элитного роддома. Жасмин показала, как ее дочь красит яйца: «Иудейская Пасха (Песах) уже началась, теперь познаем и другие культуры - учимся украшать яйца для православной Пасхи».

Светлана Бондарчук обставила квартиру цветами. Ирина Безрукова принимает поздравления с днем рождения, ей исполнилось 52 года. Кристина Орбакайте похвасталась новым опытом: «А мне понравилось быть ведущей».

Настасья Самбурская показала фото с бывшим возлюбленным. «Спрашиваю, Саш, когда мы с тобой расстались, сколько прошло? Он говорит, ты меня бросала, ты и считай. Ты лучший», — написала она.

Андрей Григорьев-Апполонов похвастался шикарной жизнью: «Посижу на дорожке перед дорожкой в казино! #канны #cannes #отдыхаем #хорошо всегда есть шанс выиграть!», — уверен он. Алла Михеева официально открыла купальный сезон:

Публикация от Алла Михеева (@allamikheeva)Апр 11 2017 в 1:18 PDT

Фото: instagram.com