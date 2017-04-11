Алена Свиридова пожаловалась на лишние килограммы и решили начать новую жизнь:
Юлия Проскурякова показала, какие носочки выбрал для дочки Игорь Николаев:
Татьяна Навка показала милое видео с дочкой: «Скромность украшает человека!!»
Алексей Воробьев поздравил пса: «Мой ушастый ангел! Ты не очень хорошо читаешь, но ты понимаешь все, что я говорю...Так что знай! Ты — лучший подарок, который я получал! Ты самый умный, терпеливый, и понимающий друг в моей жизни. С Днем Рождения, Элвис-Мэлвис!».
Наталья Ионова восхитилась жителями Стамбула: «Здорово, когда в современном городе ты можешь поймать момент вне времени! Очень уважаю людей, которые не могут без физического труда, которым важно не просто проживать жизнь, а все время приносить пользу, каждому дню». Светлана Бондарчук гуляет по улицам в Перу.
Путешествующая по Японии Ольга Орлова стала зайчиком. Анна Нетребко сразила прической и очками на пляже Майами. Юлия Высоцкая дополнила повседневный образ яркими ботинками.
Рената Литвинова показала еще одно «честное фото». А Анфиса Чехова спустилась в столичное метро: «Всех нас потрясла недавняя трагедия в метро Санкт-Петербурга, но нас не удалось напугать, у них ничего не вышло! Я участвую в акции #вместепротивстраха #всеравнонаметро».
Екатерина Андреева почувствовала себя гимнасткой:
А Стас Костюшкин показал новый трюк: «Танцующий миллионер!! Танцующий миллионер!! А так ваш @gianlucavacchi может?»
Фото: instagram.com