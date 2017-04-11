Новая жизнь Алены Свиридовой, скромняга-дочь Татьяны Навки — все это и многое другое ищите в нашем дайджесте

Алена Свиридова пожаловалась на лишние килограммы и решили начать новую жизнь:

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova)Апр 10 2017 в 1:12 PDT

Юлия Проскурякова показала, какие носочки выбрал для дочки Игорь Николаев:

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Апр 9 2017 в 10:12 PDT

Татьяна Навка показала милое видео с дочкой: «Скромность украшает человека!!»

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Апр 10 2017 в 7:57 PDT

Алексей Воробьев поздравил пса: «Мой ушастый ангел! Ты не очень хорошо читаешь, но ты понимаешь все, что я говорю...Так что знай! Ты — лучший подарок, который я получал! Ты самый умный, терпеливый, и понимающий друг в моей жизни. С Днем Рождения, Элвис-Мэлвис!».

Наталья Ионова восхитилась жителями Стамбула: «Здорово, когда в современном городе ты можешь поймать момент вне времени! Очень уважаю людей, которые не могут без физического труда, которым важно не просто проживать жизнь, а все время приносить пользу, каждому дню». Светлана Бондарчук гуляет по улицам в Перу.

Путешествующая по Японии Ольга Орлова стала зайчиком. Анна Нетребко сразила прической и очками на пляже Майами. Юлия Высоцкая дополнила повседневный образ яркими ботинками.

Рената Литвинова показала еще одно «честное фото». А Анфиса Чехова спустилась в столичное метро: «Всех нас потрясла недавняя трагедия в метро Санкт-Петербурга, но нас не удалось напугать, у них ничего не вышло! Я участвую в акции #вместепротивстраха #всеравнонаметро».

Екатерина Андреева почувствовала себя гимнасткой:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Апр 9 2017 в 11:05 PDT

А Стас Костюшкин показал новый трюк: «Танцующий миллионер!! Танцующий миллионер!! А так ваш @gianlucavacchi может?»

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)Апр 9 2017 в 10:35 PDT

Фото: instagram.com