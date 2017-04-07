Сегодня Валерия прогулялась по центру Москвы: «Вот и весна наступила. Сегодня шли по центру пешком после Вечера памяти #питермыстобой, так как весь центр был перекрыт». Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов встретились с Пласидо Доминго и Валерием Гергиевым.
Ирина Дубцова показала, как общается с сыном, пока она на гастролях. Катя Гордон написала трогательное послание сыну: «Летоисчисление этого поколения вещь совершенно условная... он носит мои часы, читает мои мысли и задает вселенной мои вопросы. Он совершенно новая модель человека... я хочу чтобы в его мире стало очевидно, что зло, война, ругань, зависть и ненависть - это несовершенные, глупые бесперспективные явления... которые навсегда уйдут с моим поколением, поколением привычных дерьмовых жизненных раскладов». Российские СМИ обнаружили Instagram красивого племянника Билла Клинтона.
Лера Кудрявцева нашла своего котика, Ксения Бородина показала, как общаются ее кот и кролик, а Юлия Проскурякова показала свою семью и своего питомца: «Сегодня у Зои радость: все дома и все ее обнимают, гладят, целуют, любят, гуляют, играют, в общем настоящий счастливый собачий день и видимо Зоя мечтает, чтобы так было всегда».
Екатерина Андреева показала, как снимает стресс:
Филипп Киркоров посвятил пост своей маме:
Сегодня, 6 апреля, исполнилось бы 80 лет моей любимой маме Виктории... Как бы мы красиво отгуляли этот юбилейный год всей семьёй... Маме — 80, папе — 85, мне — 50... Как жаль, что этот солнечный весенний день 2017 года она, увы, не дождалась... Жаль, не дождалась своих внуков и не увидела свою копию, Аллу-Викторию, мою дочь, которая носит её имя в её память... Светлая память.... Спасибо всем тем, кто вспомнил её и вспомнит её и помянет в своих молитвах, спасибо всем моим поклонникам за эти чудесные посты... Живите долго, ведь жизнь — это самое ценное, что у нас есть!!!
Евгений Плющенко отправился в Париж с «секретной миссией».
А Анфиса Чехова похвасталась, что излечилась от шопоголизма и в этот раз не привезет из Парижа чемоданы вещей.
Фото: instagram.com