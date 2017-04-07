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Сегодня Валерия прогулялась по центру Москвы: «Вот и весна наступила. Сегодня шли по центру пешком после Вечера памяти #питермыстобой, так как весь центр был перекрыт». Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов встретились с Пласидо Доминго и Валерием Гергиевым.

Ирина Дубцова показала, как общается с сыном, пока она на гастролях. Катя Гордон написала трогательное послание сыну: «Летоисчисление этого поколения вещь совершенно условная... он носит мои часы, читает мои мысли и задает вселенной мои вопросы. Он совершенно новая модель человека... я хочу чтобы в его мире стало очевидно, что зло, война, ругань, зависть и ненависть - это несовершенные, глупые бесперспективные явления... которые навсегда уйдут с моим поколением, поколением привычных дерьмовых жизненных раскладов». Российские СМИ обнаружили Instagram красивого племянника Билла Клинтона.

Лера Кудрявцева нашла своего котика, Ксения Бородина показала, как общаются ее кот и кролик, а Юлия Проскурякова показала свою семью и своего питомца: «Сегодня у Зои радость: все дома и все ее обнимают, гладят, целуют, любят, гуляют, играют, в общем настоящий счастливый собачий день и видимо Зоя мечтает, чтобы так было всегда».

Екатерина Андреева показала, как снимает стресс:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Апр 5 2017 в 11:38 PDT

Филипп Киркоров посвятил пост своей маме:

Евгений Плющенко отправился в Париж с «секретной миссией».

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)Апр 6 2017 в 9:18 PDT

А Анфиса Чехова похвасталась, что излечилась от шопоголизма и в этот раз не привезет из Парижа чемоданы вещей.

Фото: instagram.com