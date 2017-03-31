Дмитрий Нагиев через 20 лет, любимые мужчины Ксении Собчак — все это и не только смотрите в нашем дайджесте

Ксения Собчак показала любимых мужчин: «Мои любимые мальчики. На плавание». Анастасия Волочкова похвасталась необычным букетом. Поклонники признали Павла Волю идеальным отцом. А Ксения Бородина похвасталась сообразительной дочкой:

Елена Малышева объявила лекарства «вне закона»: «Валокордин и корвалол - совсем не безопасны! Они содержат фенобарбитал - сильный психотропный препарат! Смотрите завтра в программе "Жить Здорово!»»

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)Мар 30 2017 в 4:43 PDT

Дима Маликов вслед за Дэвидом Бекхэмом примерил образ пирата. Дмитрий Нагиев напугал фанатов. Валдис Пельш почувствовал себя пилотом и исполнил мечту: «Вылетел из Шереметьево, сделал круг над Кремлем, Сити и благополучно посадил новейший МС-21 в Шарике». Все это он сделал на тренажере). Тимати собрался поднять российский футбол с колен.

Елена Ваенга снимает стресс уборкой: «Охринительно помогает от многого!!!!.... перемыть посуду в доме......... видимо пыль ,грязь ,налеты,разводы, мусор это то что мне физически надо убрать из моей квартиренции. сегодня #помойквартирууспокойся #готовлюськпасхе #господипомилуйивразумивсехнас».

Вера Брежнева похвасталась «говорящей курткой».

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)Мар 30 2017 в 10:37 PDT

А Наталья Водянова еще раз обратила внимание подписчиков на свою петицию: «Нас уже больше 90 000 человек, я очень воодушевлена результатами, но призываю не останавливаться, а наоборот усилить наши голоса».

Фото: instagram.com