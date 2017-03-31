Ксения Собчак показала любимых мужчин: «Мои любимые мальчики. На плавание». Анастасия Волочкова похвасталась необычным букетом. Поклонники признали Павла Волю идеальным отцом. А Ксения Бородина похвасталась сообразительной дочкой:
Кто рано встаёт , тот животных учит))) девочки расскажите у вас детки разговаривают в 1.3?! Что умеют?! Тея у меня умняжка как и Мару или мне просто так кажется, потому что это мои дети))) но реально они рано развиваются, девочки мои говорят, что мне надо идти воспитателем работать, а не слезу с ребёнка пока своего не добьюсь учу животных, цифры, цвета , фрукты и овощи с 8-9 месяцев, все проговариваю по сто раз. Тея уже много всего показывает
Елена Малышева объявила лекарства «вне закона»: «Валокордин и корвалол - совсем не безопасны! Они содержат фенобарбитал - сильный психотропный препарат! Смотрите завтра в программе "Жить Здорово!»»
Дима Маликов вслед за Дэвидом Бекхэмом примерил образ пирата. Дмитрий Нагиев напугал фанатов. Валдис Пельш почувствовал себя пилотом и исполнил мечту: «Вылетел из Шереметьево, сделал круг над Кремлем, Сити и благополучно посадил новейший МС-21 в Шарике». Все это он сделал на тренажере). Тимати собрался поднять российский футбол с колен.
Елена Ваенга снимает стресс уборкой: «Охринительно помогает от многого!!!!.... перемыть посуду в доме......... видимо пыль ,грязь ,налеты,разводы, мусор это то что мне физически надо убрать из моей квартиренции. сегодня #помойквартирууспокойся #готовлюськпасхе #господипомилуйивразумивсехнас».
Вера Брежнева похвасталась «говорящей курткой».
А Наталья Водянова еще раз обратила внимание подписчиков на свою петицию: «Нас уже больше 90 000 человек, я очень воодушевлена результатами, но призываю не останавливаться, а наоборот усилить наши голоса».
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