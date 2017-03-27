Кто из звезд обзавелся своими эмодзи, как они встретили снег и чьи дети были самыми милыми сегодня — смотите в нашем дайджесте

Иосиф Пригожин сделал селфи с женой и Юлией Высоцкой. Наталья Подольская опубликовала нежное фото с мужем. Ксения Бородна показала, как рисуют ее дочки. Певица Слава похвасталась, как они с дочкой делают уборку:

Публикация от SLAVA (@nastya_slava)Мар 27 2017 в 8:28 PDT

Лена Темникова поздравила свою малышку с днем рождения: «Ровно два года назад, в это же время мы с мужем ехали в роддом. Очень хорошо помню то солнечное утро. А вечером боженька подарил нам Сашу. С днем рождения, доченька. Мой добрый ангел».

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Мар 27 2017 в 12:10 PDT

Алексей Ягудин увез жену и детей во Францию: «Наконец-то!!! Солнца и тепла вам, москвичи!!!»

Москвичи, тем временем, удивлялись снегу в марте. «Прекрасный вид из окна.. весна», — написала Тина Канделаки под фотографией двора. «Я, кажется, проспала лето #новсеравноневыспалась #самоебыстроелето #доставайелку!!!», — пошутила Катя Вилкова.

Публикация от Вилкова Катя (@vilkakavilka)Мар 26 2017 в 10:46 PDT

Стас Костюшкин зажег с Ириной Дубцовой и Валерией. «Взяла на работу нового водителя - красивый, умный, весёлый, отлично поющий, а главное - профи, машину может водить с закрытыми глазами», — объявила последняя. Нюша показала, в чем нужно ходить на спорт: «Шорты-юбка - идеальный вариант, когда ты хочешь остаться девочкой на тренировке и при этом спокойно приседать и делать выпады». А Павел Воля, Ляйсан Утяшева и Сергей Лазарев похвастались созданными по примеру Ким Кардашьян эмодзи. Такие же есть и у Лены Темниковой.

Фото: instagram.com