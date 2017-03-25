Ксения Собчак похвасталась своей сказочной красотой, сын Яны Рудковской дал маме новый повод для гордости, Тина Канделаки вспомнила о своем хобби — все это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

В семье Эвелины Бледанс день начался с занятий: «Доброго рисовального утра. Мир вашему дому!», — написала она. Александр Буйнов показал свою детскую фотографию: «С Днюхой, Сашка Буйнов! "Большой Тишинский переулок дом 10,кватира 9"-так меня мама учила,чтоб не потерялся!…. Дома того двухэтажного,где мы жили уже нет давно,но адрес так и остался в голове.А хорошее у меня было детство,все друг-друга знали,двор,школа,сараи с дровами...такая была моя Москва. 24 марта День рождения у великого меня! А у вас было счастливое детство?», — написал он.

Тина Канделаки вспомнила о своем хобби: «Скоро... Вытащу из гаража мопед и возобновлю ночные катания». Ксения Собчак посмеялась над «инстателочками»: «Это фото я посвящаю всем тем злым людям ,которые смеют считать что мы,звезды инстаграмма,пользуемся фейстюном и фотошопом! Официально заявляю-это наглая ложь!!! Я просто сказочно красива от рождения!!!! *Это фото сделано в постели с утра,сразу после пробуждения! #блябуду #безфильтров». Филипп Киркоров опубликовал трогательную фотографию с козочкой с воронежской фермы имени Марии Шуниной.

Оля Бузова похвасталась букетом роз: «Тот, кто хочет, всегда найдет возможность тебя удивить даже если ты в другом городе в другой стране…спасибо». Несколькими часами позже она поздравила с днем рождения маму, а рыжий «Иванушка» — жену: «Любовь моя! С Днем Рождения! Ты мой Океан!».

Сергей Лазарев нарушил диету: «Прощай, диета!!! Знаменитые пирожки от Бори». А Елена Летучая готовится к благотворительному забегу:

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Мар 24 2017 в 11:39 PDT

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко научился делать «пистолетик»:

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Мар 24 2017 в 10:39 PDT

Фото: instagram.com