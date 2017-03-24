Что будет делать Ольга Безова в Вене, как прошел день любимой собачки Елены Летучей — все это и многое другое читайте в нашем дайджесте

Наталья Подольская показала сегодня частичку своего дома: «Чудесный денек». Павел Воля и Ольга Бузова радуются весне, сменив теплые вещи на пальто. Позже последняя спонтанно взяла билеты и улетела в Вену. «Обязательная программа — это посещение Венской оперы или Концерта в Шенбруннском замке. Будем слушать Моцарта», — отметила она.

Лена Летучая показала один день из жизни Шоколадки.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Мар 23 2017 в 2:25 PDT

Светлана Бондарчук обзавелась усами: «Никогда не говорите девушке, что у нее красивые усы , даже если они ооочень красивые».

«Кажется, в семье растет футболист. Маргаритка попробовала забить брату гол - не тут-то было», — поделилась певица Жасмин, пока ее дочь танцует с кастаньетами.

Публикация от Margarita Shor (@margaritashor)Мар 23 2017 в 6:12 PDT

Ксения Бородина показала успехи своей младшей дочери: «Моя умняшка».

Публикация от borodylia (@borodylia)Мар 23 2017 в 12:28 PDT

А Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с детьми появились на обложке журнала.

Фото: instagram.com