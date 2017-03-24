Наталья Подольская показала сегодня частичку своего дома: «Чудесный денек». Павел Воля и Ольга Бузова радуются весне, сменив теплые вещи на пальто. Позже последняя спонтанно взяла билеты и улетела в Вену. «Обязательная программа — это посещение Венской оперы или Концерта в Шенбруннском замке. Будем слушать Моцарта», — отметила она.
Лена Летучая показала один день из жизни Шоколадки.
Светлана Бондарчук обзавелась усами: «Никогда не говорите девушке, что у нее красивые усы , даже если они ооочень красивые».
«Кажется, в семье растет футболист. Маргаритка попробовала забить брату гол - не тут-то было», — поделилась певица Жасмин, пока ее дочь танцует с кастаньетами.
Ксения Бородина показала успехи своей младшей дочери: «Моя умняшка».
А Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с детьми появились на обложке журнала.
Фото: instagram.com