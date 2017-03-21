Фото юной Екатерины Стриженовой, морская прогулка Анжелики Варум и Леонида Агутина, «сентиментальные бруталы» и другие фотографии из блогов звезд — в нашем дайджесте

Екатерина Стриженова показала старое фото в честь дня своего рождения. Анита Цой поздравила фанатов с международным Днем Счастья. «Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека — хотя бы одного, на земле все будут счастливы», — процитировала она Юрия Никулина.

Анна Семенович встретила День Весеннего Равноденствия: «Лето, это маленькая жизнь и оно скоро настанет. Оставьте в голове, только позитивные мысли и Любовь, загадайте желание и оно обязательно сбудется. Давайте верить в чудеса». Лолита Милявская поздравила мужа с годовщиной: «Поздравляю нас с семилетием совместной жизни!) Дима, я не сахар. И ты тоже иногда не мед). Но может быть поэтому нам хорошо???))))!!!».

Анжелика Варум и Леонид Агутин вышли на морскую прогулку, но певице это не очень понравилось: «Тихий океан сегодня был не совсем тихим. Утвердилась в мысли, что за водной стихией я, все-таки, предпочитаю наблюдать с берега». Андрей Малахов отправился на горнолыжный курорт: «На считанные часы в детство! Для тех кто соскучился по снегу: Добро Пожаловать в Апатиты! Сегодня тут -14 и солнечно! Лыжный сезон продолжается». Стас Михайлов с супругой отправился в Иркутск.

Анфиса Чехова поделилась одним из необычных секретов своей стройности: «Висцеральный массажист руками возвращает органы на их естественные места, запускает обмен веществ, циркуляцию крови и лимфы, и помогает органам восстановиться», — верит она. Нюша готовится к пляжному сезону: «Смотрю в будущее», — пояснила певица.

«Сентиментальные бруталы»: Денис Клявер и Владимир Пресняков дурачатся в гримерке. Почледний также показал новое видео со своим малышом:

Публикация от Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Мар 19 2017 в 10:27 PDT

Фото: instagram.com