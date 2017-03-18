Евгений Плющенко показал, как он провел утро на Мальдивах. «Жизнь прекрасна. Хочу домой. Хочу опять уже приступать к тренировкам. Долго не могу отдыхать», — пожаловался он.
Анфиса Чехова после всех неприятностей вернулась в Москву. Дима Маликов, напротив, наслаждается поездкой по США: «Не удержался, сделал фото, простите. Гранд каньон». А в Нью-Йорке Анна Нетребко с сыном посетили парад в честь Дня святого Патрика.
Тимати опубликовал трогательное фото с дочерью Алисой: «Сказала, что Папа не должен грустить там один и с утра прилетела». Алика Смехова тоже показала всем свою гордость — 16-летнего Артема. Анна Седокова опубликовала красивое фото любимой дочери: «Фотограф тире модель #SuperMonica».
Наталья Водянова опубликовала фото из аэропорта: «Team Supernova is coming!». Алсу показала фото с любимой собакой: «Бонечка скучала и за хорошее поведение заслужила фото в Instagram».
Настасья Самбурская случайно встретила Софи Лорен. А Равшана Куркова осталась в восторге от концерта Нино Катамадзе:
Фото: instagram.com