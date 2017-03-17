Василиса Володина показала, как начинается ее день, Вера Брежнева похвасталась шикарной грудью, а Певица Слава не сдержала своего обещания. Все это и многое другое — в нашем дайджесте

Василиса Володина показала, как начинается ее день: «Мое обычное утро. Есть чем заняться. Завтрак и лепка из пластилина не вошли в хронику». Наталья Ионова с дочками устроили день фотографий. «Когда даже особо не позируешь, а на всех фотках получаешься лучше всех», — написала мама про младшую, Веру. «Когда не очень любишь фотографироваться, но хочешь иметь красивые фотки))) #попытка100500», — про старшую, Лиду. Анна Нетребко сделала селфи с сыном в Центральном Парке в Нью-Йорке.

Лера Кудрявцева обыграла друга в бильярд. Филипп Киркоров показал, как приходит в форму перед важными концертами. Вера Брежнева похвасталась шикарной грудью: «Позвони мне, позвони. Смотреть на прическу!», — написала она под фото. Наташа Королева примерила забавную «волкошапку».

Певица Слава не сдержала своего обещания уйти из Instagram и выложила с десяток фотографий семьи на отдыхе.

Татьяна Навка встретились с Татьяной Тарасовой в Большом театре на концерте, посвященном 80-летию Театра Игоря Моисеева. «Непередаваемые эмоции! Браво», — поделилась она эмоциями. Игорь Николаев предавался ностальгии: «Время, которое можно подержать в руках: 32 года назад мы с Аллой записали эту пластинку. Она называлась: «…счастья в личной жизни!». На ней было всего 8 песен: Сто Друзей, Желаю Счастья В Личной Жизни, Паромщик, Балет, Прости, Поверь, Балалайка, Стеклянные Цветы, Две Звезды».

Фото: instagram.com