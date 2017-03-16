Зачем муж Ксении Собчак разделся догола, что подарил Макс Фадеев жене на годовщину, как сын Яны Рудковской представляет маму — это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Максим Фадеев с женой отметили юбилей: «Сегодня, у нас с Наташей 26 лет совместной жизни! Вот такой букет моих любимых красных роз». У Елены Ваенги тоже случился повод для праздника: ей дали звание «Заслуженной артистки Республики Маотй Эл».

Екатерина Климова и Светлана Бондарчук похвастались своими интерьерами. Максим Виторган разделся догола ради рекламы еды. А Ксения Собчак показала, какие средства использует в «шоколадном» макияже.

Юля Барановская и Юрий Столяров навестили Александра Васильева на открытии его выставки «Красавец мужчина», посвященной русским модникам середины 18 - начала 20 века. Дима Билан показал фото повзрослевшей сестры. Сын Яны Рудковской спародировал маму.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Мар 15 2017 в 9:58 PDT

Дочь Лены Перминовой дефилирует в маминых туфлях.

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)Мар 15 2017 в 5:47 PDT

Анна Седокова пожаловалась, что ее силы на исходе и совсем скоро пора рожать, и рассказала, как они с дочками поддерживают друг друга. Мама делает с ними домашние задания, а девочки — помогают по дому.

Анна Калашникова отпраздновала день рождения сына. «Сегодня в узком семейном кругу отметили двухлетие сыночка. Я будто сама окунулась в сказку. Привезли самый настоящий контактный зоопарк: шиншиллу, кролика, ежика и морскую свинку. Анимация зайка, шоу мыльных пузырей с огнем, с дымом внутри, да и даже погружение в большой пузырь, а еще очень много воздушных шаров для настроения. Дома просто творились чудеса», — похвасталась она.

Фото: instagram.com