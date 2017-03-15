Зачем Жасмин уехала в Испанию, почему Анфиса Чехова не может вернуться в Россию и из-за чего Слава попрощалась с поклонниками — все это и многое другое ищите в нашем дайджесте

Звезды активно готовятся к пляжному сезону. Певица Жасмин отправилась в Испанию на детокс, Эвелина Бледанс почти села на шпагат Волочковой. «Лечу на своих крыльях навстречу новой весне», — написала в своем блоге Ева Польна, которая всерьез решила взяться за фигуру.

Публикация от ЕВА ПОЛЬНА (@polnaeva_official)Мар 13 2017 в 12:14 PDT

Анастасия Волочкова провела день с мамой и показала ее квартиру, которая больше напоминает музей.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Мар 14 2017 в 2:04 PDT

Татьяна Навка побывала в гостях у Эндрю Ллойд Уэббера в Лондоне, в его театре "The other Palace». Анфиса Чехова не смогла вылететь из США из-за непогоды: «В Нью-Йорке обещают снежный шторм. По этому поводу мой рейс отменили. Не отпускает меня этот город». Рената Литвинова вся в трудах: звезда показала свою гримерку.

Курбан Омаров поделился трогательным видеороликом с женой и детьми и рассказал, как они изменили его жизнь.

Конечно же я добросовестно прожигал свою молодость. Был не самым лучшим примером для многих. Всегда на острие атаки, всегда в омут с головой. А сейчас смотрю на свою семь и понимаю, что все прошлые ценности дорожная пыль. Ксюха та кто смогла приручить того, кто смотрел в лес сколько не корми. Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow) Мар 14 2017 в 10:36 PDT

Яна Рудковская наслаждается отдыхом на Мальдивах. Екатерина Андреева и Лена Темникова охотятся на акул.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Мар 14 2017 в 11:28 PDT

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Мар 14 2017 в 11:34 PDT

Равшана Куркова избила мужчину: «Не судите строго, идут первые уроки сценбоя-2», — пояснила она.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana)Мар 14 2017 в 9:39 PDT

Певица Слава сделала громкое заявление: «Я валю из соц сетей!оставляю только рекламу концертов и съемок.люди ,особенно молодежь сходят сума от количества лайков!а никто и ничто ,зарабатывают на этом деньги !поговорите с друг другом,запечатаете Моменты в глазах,будет реальными ,а не пластмассовыми затертыми манекенами!ваша Слава!».

Ирина Безрукова — написала письмо погибшему сыну: «Сегодня наш с Андрюшей день.. Только наш..Тот день, 2 года тому, когда его душа решила , что я должна найти силы жить без него ..Мы были вместе , практически неразлучно, 25 лет , 3 месяца и 7 дней, и ещё девять месяцев до .. Я была счастлива каждым днём пребывания с тобой рядом.. Тебе не удалось ни разу серьёзно меня чем-то огорчить.. Ни разу.. Мой мудрый Дрю, ты был лучшей из всех компаний , для меня.. Самой чистой, светлой и сильной любовью моей жизни., моим учителем и ангелом хранителем.. Ты просил " Мама , верни Любовь и радость в свою жизнь"., Я стараюсь, я знаю, что ты всегда этого хотел.. Я хочу быть достойной тебя, моя любовь.. И этот день, он только наш».

Фото: instagram.com