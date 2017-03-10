Утро Евгения Плющенко началось с «завтрака чемпиона». «Завтрак жены-продюсера Вы уже видели, а вот как завтракают спортсмены?», — написал он.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)Мар 8 2017 в 10:07 PST

Анна Нетребко поздравила мужа: «Мой любимый! Поздравляю тебя с присвоением тебе почетного звания Заслуженного Артиста Азербайджана!! Это великая честь и ты Ее достоин! Люблю тебя».

Павел Воля поделился фото и видео из поездки в Дубаи. «Она скромно смотрит вниз, а я на нее. И так всегда...пусть будет…пожалуйста», — пишет он.

Публикация от Воля Павлик Алексеевич (@pavelvolyaofficial)Мар 9 2017 в 4:29 PST

Лолита Милявская слепила последнего за эту зиму снеговика. Ксения Бородина и Курбан Омаров сходили в баню. «А у нас банька. Я в Москве в таких заведениях редкий день, в Москве очень мало хороших бань», — написала телезвезда.

Стас Костюшкин с сыном показали, кто теперь в доме хозяин: "Женский Праздник закончился !! Мужики, мы опять короли». Но Анна Калашникова с ними не согласна: она чувствует королевой себя, ведь новый бойфренд подарил ей автомобиль, фотографиями которого она дразнит подписчиц. «Самый лучший! Нет слов! Одни эмоции!!! Любовь — это купание, нужно либо нырять с головой, либо вообще не лезть в воду. Если будешь слоняться вдоль берега по колено в воде, то тебя только обрызгает брызгами и ты будешь мерзнуть и злиться», — наставляет она.

А певица Нюша рассказала о своем фан-клубе, который сделал ей лучший подарок, накормив голодных кошек и собак от ее имени. «Мои дорогие!!! Горжусь вами», — написала она.

Фото: instagram.com