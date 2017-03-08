Мы все-таки смогли выбрать 15 интересных фотографий в потоке поздравлений с Международным женским днем

Сегодня звезды весь день поздравляли родных, близких, себя и поклонников с Международным женским днем, и наша лента была буквально завалена фотографиями букетов, женщин с букетами, детей с букетами и прочей праздничной атрибутикой. Однако нам все же удалось вычленить некоторые интересные фотографии.

Так, Ксения Бородина впервые показала лицо своей дочери — правда, пока в профиль. «33 попытки сделать хорошую фотографию не увенчались успехом. Но зато настроение на все 1000000000000000», — поделилась она. Дочь Анны Седоковой Моника сделала первое селфи.

Юлия Барановская и Екатерина Климова показали портреты с дочерьми. А Елена Ваенга, Елизавета Боярская, Жасмин и Лена Перминова показали, как поздравили их дети.

Какое трогательное поздравление прислала мне доченька в Париж, где я ещё на съёмке. " Пей эту песенку вместе со мной " С праздником и вас мои девочки !!! Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) Мар 8 2017 в 8:59 PST

Ксения Собчак продемонстрировала букет от Максима Виторгана и свою скромность: «Скучает)))) И я его понимаю, бессмысленных вокруг много, а я такая одна».

Ляйсан Утяшева задумалась о смене фамилии: «Мы прилетели в Дубай ! #справильнойфамилией #начинаемотпуск #LyaysanVolya #ЛяйсанВоля Как вам?», — подписала она фотографию из аэропорта.

Ольга Кабо и Мария Шарапова показали старые фотографии, где их малышками держат мамы на руках.

Стас Михайлов показал фото с друзьями: мужчины выступили на концерте, посвященном празднику. А Светлана Бондарчук поделилась снимком, на котором запечатлено, как они с подругами провели этот день.

девочки мои с праздником Публикация от SB (@a030aa) Мар 8 2017 в 7:29 PST

Фото: instagram.com