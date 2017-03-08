Сегодня звезды весь день поздравляли родных, близких, себя и поклонников с Международным женским днем, и наша лента была буквально завалена фотографиями букетов, женщин с букетами, детей с букетами и прочей праздничной атрибутикой. Однако нам все же удалось вычленить некоторые интересные фотографии.
Так, Ксения Бородина впервые показала лицо своей дочери — правда, пока в профиль. «33 попытки сделать хорошую фотографию не увенчались успехом. Но зато настроение на все 1000000000000000», — поделилась она. Дочь Анны Седоковой Моника сделала первое селфи.
Юлия Барановская и Екатерина Климова показали портреты с дочерьми. А Елена Ваенга, Елизавета Боярская, Жасмин и Лена Перминова показали, как поздравили их дети.
Ксения Собчак продемонстрировала букет от Максима Виторгана и свою скромность: «Скучает)))) И я его понимаю, бессмысленных вокруг много, а я такая одна».
Ляйсан Утяшева задумалась о смене фамилии: «Мы прилетели в Дубай ! #справильнойфамилией #начинаемотпуск #LyaysanVolya #ЛяйсанВоля Как вам?», — подписала она фотографию из аэропорта.
Ольга Кабо и Мария Шарапова показали старые фотографии, где их малышками держат мамы на руках.
Стас Михайлов показал фото с друзьями: мужчины выступили на концерте, посвященном празднику. А Светлана Бондарчук поделилась снимком, на котором запечатлено, как они с подругами провели этот день.
Фото: instagram.com