Иосиф Пригожин сравнил себя с Шреком, Жасмин и Екатерина Стриженова показали подросших детей. Это и многое другое — в сегодняшнем дайджесте

Екатерина Стриженова показала красавицу-дочь: «Школьный бал, посвященный войне 1812 года! Целый месяц подготовки с учителями истории, литературы... Выучили вальс, полонез и кадриль. Родители в полном восторге... во фраках, мундирах и бальных платьях не узнали своих детей!!!»

Певица Жасмин похвасталась сыном: «То чувство, когда сын выше тебя на голову, даже когда ты на каблуках».

Екатерина Андреева показала, как снимается «Смак»:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Мар 7 2017 в 8:38 PST

Тина Канделаки отказывает себе почти во всех радостях ради фигуры: «Специально для меня в Тинатин делают некалорийные мчади, без масла... Съела 3 штуки... Страдаю... Простите, что сегодня так актуализирую тему еды, но ничего не могу с собой поделать».

А Юля Высоцкая, напротив, предается гастрономическим наслаждениям. «Есть мнение, что заслужили!», — считает она.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)Мар 7 2017 в 7:24 PST

Наташа Королева разгуливает по Нью-Йорку без макияжа. Иосиф Пригожин демонстрирует самоиронию и детей Дробышей. Дима Билан побывал в метро.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)Мар 7 2017 в 8:27 PST

Алексей Воробьев поздравил поклонниц с наступающим праздником

С наступающим праздником, дорогие девушки! Пусть в вашей жизни будут настоящие мужчины, которые и трезвые, и пьяные будут мечтать приехать только к вам :) #8марта #ЯПростоХочуПриехать Публикация от Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow) Мар 7 2017 в 9:10 PST

Фото: instagram.com