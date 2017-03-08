Екатерина Стриженова показала красавицу-дочь: «Школьный бал, посвященный войне 1812 года! Целый месяц подготовки с учителями истории, литературы... Выучили вальс, полонез и кадриль. Родители в полном восторге... во фраках, мундирах и бальных платьях не узнали своих детей!!!»
Певица Жасмин похвасталась сыном: «То чувство, когда сын выше тебя на голову, даже когда ты на каблуках».
Екатерина Андреева показала, как снимается «Смак»:
Тина Канделаки отказывает себе почти во всех радостях ради фигуры: «Специально для меня в Тинатин делают некалорийные мчади, без масла... Съела 3 штуки... Страдаю... Простите, что сегодня так актуализирую тему еды, но ничего не могу с собой поделать».
А Юля Высоцкая, напротив, предается гастрономическим наслаждениям. «Есть мнение, что заслужили!», — считает она.
Наташа Королева разгуливает по Нью-Йорку без макияжа. Иосиф Пригожин демонстрирует самоиронию и детей Дробышей. Дима Билан побывал в метро.
Алексей Воробьев поздравил поклонниц с наступающим праздником
Фото: instagram.com