Татьяна Навка станцевала лезгинку с Рамзаном Кадыровым, дочь Волочковой пошли по маминым стопам, Настасье Самбурской подарили гроб. Все это и многое другое — в нашем дайджесте

Анна Седокова полностью обнажилась перед поклонниками: сначала показала фото «No makeup и no filters ! В реальном времени и моменте», а затем — рассказала о своем банкротстве. Филипп Киркоров озвучивает мультфильм: «Интересный опыт. Озвучиваю мультик. Главный персонаж, как и я, не мыслит своей жизни без музыки... впрочем, скоро все узнаете сами».

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Дочь Лены Перминовой восхитила подписчиков модели своей внешностью. Эвелина Бледанс с сыном сходили на эфир к Елене Малышевой. Иван Ургант похвастался: «Ну вот я и в DDT!». А Сергей Лазарев показал самые смешные моменты со съемок его передачи:

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Мар 2 2017 в 8:28 PST

Ариадна Волочкова увлеклась современными танцами:

Ребята, вы просили ещё видео с танцами. Так вот ловите! #танцую #разогрев #позитив Публикация от Привет! Я Ася.(@ariadna_volochkova) Мар 2 2017 в 7:52 PST

А Татьяна Навка станцевала лезгинку:

Фото: instagram.com