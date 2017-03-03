Анна Седокова полностью обнажилась перед поклонниками: сначала показала фото «No makeup и no filters ! В реальном времени и моменте», а затем — рассказала о своем банкротстве. Филипп Киркоров озвучивает мультфильм: «Интересный опыт. Озвучиваю мультик. Главный персонаж, как и я, не мыслит своей жизни без музыки... впрочем, скоро все узнаете сами».
Анна Хилькевич показала самый свой необычный перелет: «Ну, такой полет у меня был впервые. Уж слишком много блондинок и творческих людей на один квадратный метр))) спасибо, Грозный)))». Наталья Подольская и Владимир Пресняков отдыхают от общества сына в горах. Анастасия Волочкова отправилась в долгожданный отпуск в Тайланд. А Наталья Ионова — обнаружила себя в Дубае.
Дочь Лены Перминовой восхитила подписчиков модели своей внешностью. Эвелина Бледанс с сыном сходили на эфир к Елене Малышевой. Иван Ургант похвастался: «Ну вот я и в DDT!». А Сергей Лазарев показал самые смешные моменты со съемок его передачи:
Ариадна Волочкова увлеклась современными танцами:
А Татьяна Навка станцевала лезгинку:
Чеченский танец – это символ национальной культуры. В старину считалось, что человек пришедший на свадьбу, не имел права не уметь танцевать, иначе его считали некультурным. Именно поэтому в чеченских семьях танцевать учили с самого детства, тем самым прививая любовь к танцу!!! #танецэтожизнь #грозный2017 @kadyrov_95
Фото: instagram.com