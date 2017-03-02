Как российские звезды встретили первый день весны

Наташа Королева и Тарзан отметили начало весны горячими танцами. Похвасталась подобными талантами своего сына и Алла Пугачева — у мальчика явно есть чувство ритма.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)Мар 1 2017 в 6:18 PST

Наталья Подольская с мужем отдыхают в горах. Ирина Дубцова с подругой — на Мальдивах. Анна Нетребко восхищается красотами Омана. А «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов впервые в жизни увидел подснежники — не те, что продаются у метро, а растущие на природе. «С весной вас,друзья», — написал под фото музыкант, который с коллегами сейчас находится в Великобритании.

Мэрилин Керро обнимается с морской свинкой. Ольга Орлова ест бургеры, Эвелина Бледанс наслаждается временем, проведенным дома с семьей. Алексей Ягудин сообщил, что в его семье растет шопоголик: «Сама набрала и сама до кассы донесла (потом пришлось вмешаться) Мишель и, отгадайте чьи гены».

Катя Андреева раскрыла секреты шоу «Кто хочет стать миллионером».

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Мар 1 2017 в 7:48 PST

Вечер украсил показ, в создании которого приняла участие Яна Рудковская. В честь него российские модницы собрались в гостях у Рамзана Кадырова.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Мар 1 2017 в 8:19 PST

Фото: instagram.com