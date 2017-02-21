Фото Ксении Собчак без макияжа, шутки Николая Баскова, рецепт бодрости от Ани Лорак. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Светлана Ходченкова и Юлия Топольницкая провели время вместе. Иосиф Пригожин поделился эмоциями от встречи с легендой: «Неожиданная приятная встреча с великим Александром Анатольевичем Ширвиндтом. В свои почтенные годы он ни капли не утратил молодую энергию жизни и чувство юмора». Яна Рудковская с мужем и коллегами поддержала Наталью Водянову и движение #SpecialOlympics.

Ксения Собчак опубликовала фото без макияжа и фото с прогулки. Василиса Володина показала фото своего опыта превращения в картину в студии Екатерины Рождественской.

Николай Басков продолжает шутить, на этот раз — над пустым залом: «В конце-то концов, кто-нибудь сегодня придет?? Хотя бы официантка!! Ох уж эти свидания вслепую». Ани Лорак поделилась рецептом бодрости: «Люблю имбирный чай, укрепляет иммунитет и создает отличное настроение», — написала она.

Андрей Гайдулян посетил Дом-музей Анны Ахматовой и поделился интересными снимками. Сати Казанова передала привет с острова Маврикий.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)Фев 21 2017 в 3:07 PST

Фото: instagram.com