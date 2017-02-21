Светлана Ходченкова и Юлия Топольницкая провели время вместе. Иосиф Пригожин поделился эмоциями от встречи с легендой: «Неожиданная приятная встреча с великим Александром Анатольевичем Ширвиндтом. В свои почтенные годы он ни капли не утратил молодую энергию жизни и чувство юмора». Яна Рудковская с мужем и коллегами поддержала Наталью Водянову и движение #SpecialOlympics.
Только вместе мы -уникальная сила ,которая делает невозможное -возможным! #repost @polinakitsenko Знаете ли вы, что есть такая организация, даже движение #SpecialOlympics? На ее играх выступают атлеты с ментальными нарушениями и особенностями развития. Размах поражает. В нее входит стран больше, чем участвует в Олимпийских играх и больше, чем в ООН. А вот факт, сметающий с ног начисто. Вы знаете, что у России 120 тыс. атлетов, выступающих на Специальной Олимпиаде и кстати рвущих и там медальные зачеты? К сожалению, большинство из закрытых учреждений, за стенами которых скрыта от нас их жизнь и успехи. Вы об этом узнали только что впервые. Но сегодняшний день разделит существование этой несправедливости на до и после. Теперь все будет иначе. Перед вами мы, простые волонтеры фонда "Обнаженные сердца" @rudkovskayaofficial , @bilanofficial , @plushenkoofficial @n_baturin , я, ваша покорная слуга, а также Наталья Водянова @natasupernova, вошедшая в совет директоров Всемирной Special Olympics и Timothy Shriver (рядом со мной), президент Special Olympics, между прочим племянник президента США Джона Кеннеди. Его родители основали это движение в 1968 году, в том числе изза личного опыта семьи- аутизма, и движимые менять жизнь ребенка через спорт, а также подобных ему, основали эту организацию. Сегодня Special Olympics проводит более 100 тысяч соревнований в год в мире и это самая большая спортивная организация. Одна из гениальнейших придумок- обьединеные игры unified games или unified football. Вместе на поле выходят игроки с ментальными нарушениями, а также звезды спорта, политики, бизнеса, волонтеры. И покидают они его другими людьми. Сегодня состоялся матч на территории коррекционного интерната 79, где в смешанных командах играли атлеты Специальной Олимпиады и Женя Плющенко, Вячеслав Фетисов, Алексей Смертин, Тимоти Шрайвер, Коля Батурин, Любо Друич, Микаэль Винэ (наши боссы из КокаКола, всемирного спонсора). Это было невероятно вдохновляющее зрелище и большой кирпич к построению у нас толерантного общества через спорт и к тому, чтобы менять через спорт жизнь всех без исключения вокруг. #sorussua
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