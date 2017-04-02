Актриса Настасья Самбурская не раз удивляла поклонников сменой образов. Звезда сериала «Универ» отстригла волосы и поменяла цвет волос. Постепенно ее образы становились все грубее и мужественней. Например, кожаная куртка, черно-синие волосы и рваные джинсы. Кстати, в личной жизни у Настасьи сейчас пока тихо.

И вчера она сделала сенсационное заявление: Самбурская собирается сменить пол.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Апр 1 2017 в 2:51 PDT

«Долгожданный каминг-аут. Сегодня операция по отрезанию груди. Пожелайте мне удачи. И зовите теперь меня Ермолаем», — написала она в своем блоге.

Большинство пользователей сразу догадались: это первоапрельская шутка. Но были и те, кто поверил Настасье: ведь в каждой шутке только доля шутки, а ее образ действительно не всегда женственный. В общем, розыгрыш у актрисы удался, ведь даже сегодня на ее странице идет бурное обсуждение, сможет ли звезда на такое решиться или нет.

Фото: instagram.com