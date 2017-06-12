Этот коктейль отличился не только количеством присутствующих на нем звезд, но и появлением Романа Абрамовича, которое вызвало небывалый ажиотаж.

Приезд миллиардера и мецената был связан с тем, что он оказывает активную поддержку Фонду Марианны Сардаровой - RuArts, чья цель знакомить людей с лучшими представителями искусства, начинающими художниками, а также создавать коллекции произведений современного искусства.

Помимо Абрамовича в центре внимания также оказалась Ксения Собчак, вокруг которой то и дело ходят слухи о ее предполагаемой беременности. Сопровождал журналистку в этот вечер ее супруг Максим Виторган, отличившийся зажигательными танцами под песни группы «Обе две».

Кроме того, на коктейле были замечены Светлана Бондарчук, Александр Роднянский, Милош Бикович и Аглая Тарасова, Юлия Пересильд, Марина Александрова, Резо Гигинеишвили, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Мария Шалаева, Ирина Хакамада, Любовь Аксенова и другие звезды кино и телевидения.

Фото: Александра Погиба