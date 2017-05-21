Телеведущая Ольга Бузова уверенно пытается покорить музыкальный Олимп. Один за одним она выпускает новые хиты, снимает клипы и, по слухам, записывает альбом. Ее страница в Instagram уверенно лидирует по количеству фолловеров – на Бузову подписано более 9,5 миллионов человек.

На концерте «Маевка Live» Бузова выступила в дуэте с молодой певицей Настей Кудри.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 20 2017 в 1:21 PDT

Однако, новый хит впечатлил не всех поклонников артистки. Многие заметили сходство трека «Нам будет жарко» с последней работой Кэти Перри «Bon Appétit», тем самым обвинив Ольгу в плагиате. Кроме того, некоторые подписчики настоятельно рекомендуют Бузовой нанять хореографа.

А как вы считаете, похожи треки или нет?

Фото: instagram.com