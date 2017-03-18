Певица Елка в своем блоге опубликовала новую фотографию. К удивлению поклонников, исполнительница для фотосессии надела только туфли, а сама спряталась в пушистое белое одеяло.

Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger)Мар 17 2017 в 9:21 PDT

Фотография получилась очень нежной. Кроме того, подписчики ее страницы отметили, что Ёлка похудела и теперь ее ноги выглядят еще стройнее. На плече у нее можно хорошо разглядеть татуировку.

«Потрясающая! Такая милая и простая, это прямо притягательно)))», «Ух, ты, хулиганка какая! Очень красивая!», «Туфельки-отпааад», — восхищаются пользователи сети.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, eastnews.ru