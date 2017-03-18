Певица Елка в своем блоге опубликовала новую фотографию. К удивлению поклонников, исполнительница для фотосессии надела только туфли, а сама спряталась в пушистое белое одеяло.
Фотография получилась очень нежной. Кроме того, подписчики ее страницы отметили, что Ёлка похудела и теперь ее ноги выглядят еще стройнее. На плече у нее можно хорошо разглядеть татуировку.
«Потрясающая! Такая милая и простая, это прямо притягательно)))», «Ух, ты, хулиганка какая! Очень красивая!», «Туфельки-отпааад», — восхищаются пользователи сети.
Фото: instagram.com, globallookpress.com, eastnews.ru
Елка очень очень женственная!!!